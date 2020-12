Der Tagesspiegel wird beim European Newspaper Award 2020 in sieben Kategorien ausgezeichnet, in einer sogar gleich doppelt. Bei dem Preis handelt es sich um den größten europäischen Zeitungswettbewerb für Konzeption und Design. Auch im Vorjahr hatte der Tagesspiegel insgesamt acht Preise gewonnen.

In der Kategorie „Nachrichten Seiten“ wird der Tagesspiegel in diesem Jahr für die Sonderausgabe zum Thema „30 Jahre Mauerfall, 30 Jahre Wiedervereinigung Deutschland“ ausgezeichnet. Einen weiteren Preis erhält die Zeitung für das Tagesspiegel-Cover „Die große Pause“ vom 18. März 2020 in der Kategorie „Visualisierung“. In der Kategorie „Beilagen zu besonderen Anlässen“ wurde die Beilage „Nie wieder“ für einen Newspaper Award ausgewählt.

Vier Preise für das Innovation Lab

Das Innovation Lab des Tagesspiegels erhält allein in der Kategorie „Datenjournalismus“ zwei Preise. Eine Auszeichnung geht an das Projekt „So haben wir in diesem Jahrzehnt die Welt verändert“, ein zweiter an „Solche Straßen will Berlin“. In der Kategorie „Infografiken Online“ ist das Innovation Lab ebenfalls erfolgreich, der Preis in diesem Wettbewerb wird für das 3-D-Modell zum Flughafen BER vergeben. Ferner wird das Innovation Lab in der Kategorie „Nachrichten Seiten“ beim Thema „Coronavirus“ für das „Das Coronavirus Live“ mit einem European Newspaper Award bedacht.

Die achte Auszeichnung für den Tagesspiegel geht an den Checkpoint-Podcast „Eine Runde Berlin“ in der Kategorie „Podcast“. Die Idee dahinter: Mit einem interessanten Gesprächspartner über 27 S-Bahn-Stationen mit der Ringbahn eine Runde um Berlin fahren und über die Stadt sprechen.

Der European Newspaper Award will dazu beitragen, den Informationsaustausch über Zeitungs-Trends, Konzeption und Design europaweit zu fördern. Organisiert wird der Preis seit 1999 vom Zeitungsdesigner Norbert Küpper.



Die Preise sollen auf dem Newspaper Congress, der für den 7. und 8. Juni 2021 im Schloss Schönbrunn geplant ist, vergeben werden - vorausgesetzt, die weitere Corona-Entwicklung lässt dies zu. sag