Intendantenwahl im RBB Katrin Vernau ist aus dem Rennen

Katrin Vernau wird nur noch bis Ende September als Interimsintendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg arbeiten können. Der öffentlich-rechtliche Sender bekommt damit am Wahltag des 16. Juni eine Intendantin oder einen Intendanten. Drei Kandidatinnen - Heide Baumann, Ulrike Demmer, Juliane Leopold - und der Kandidat Jan Beyer bewerben sich um das Amt.

Mehrheitliche Ablehnung

Bei der Rundfunkratssitzung am Donnerstag wurde Vernau zwar von mehreren Mitglieder zur Kandidatur aufgefordert, was die 50-Jährige dann auch tat, aber in der anschließenden Mehrheit wurde dieser Antrag abgelehnt. Wesentlicher Grund: Katrin Vernau hätte sich im Rahmen der Ausschreibung - Stichtag war der 30. April - bewerben müssen, hat sie es aber nicht getan. Eine Zulassung außerhalb des Bewerbungsverfahrens hätte wie eine „Lex Vernau“ und damit wie Düpierung der anderen Bewerberinnen und Bewerber ausgesehen, hieß es im Gremium. Vernau unterstrich zuvor nochmals ihre Ambitionen auf den Chefsessel, sah sich vom Rundfunkrat aber zu wenig unterstützt und schon zur Bewerbung aufgefordert. Katrin Vernau, das muss vermerkt werden, ist nicht an ihrer Leistung seit Amtsantritt gescheitert, wahrlich nicht, wohl aber an ihrem Verhalten im Zuge der Ausschreibung.

Katrin Vernau sagte nach ihrer „Abwahl“ im Gremium: „Der Rundfunkrat hat heute für klare Verhältnisse für die Wahl in der kommenden Woche gesorgt. Das ist eine wichtige Nachricht für alle Beteiligten, auch für die Mitarbeitenden im rbb. Ich selbst respektiere die Entscheidung des Rundfunkrats und bin heute Abend zwar nicht fröhlich, aber ohne Groll“

Sie habe ihre Arbeit im RBB ohne weitergehende persönliche Ambitionen begonnen und setze sie jetzt so fort. In den kommenden Wochen werde weiter an den notwendigen Veränderungen und der Neuausrichtung des Senders gearbeitet. „Die Interessen des rbb in der ARD werde ich ebenfalls mit voller Überzeugung vertreten. Parallel bereiten wir alles für eine vertrauensvolle und konstruktive Übergabe vor. Noch ist also nicht die Zeit des Abschieds, es gibt bis dahin genug zu tun.“

Rückkehr zum WDR?

Die 50-jährige Wirtschaftsökonomin arbeitete zuvor als Verwaltungsdirektorin beim Westdeutschen Rundfunk. Dort ließ sie sich beurlauben, dorthin kann sie zurückkehren. Im größten ARD-Sender wird im kommenden Jahr der Nachfolger von Intendant Tom Buhrow gewählt.

Mit dem Ausscheiden von Katrin Vernau haben sich die Chancen der drei Kandidatinnen und Kandidaten gestiegen. Als da sind: Heide Baumann, 50, ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone Deutschland, Ulrike Demmer, 50, früher stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, und Juliane Leopold, 40, Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, schließlich Jan Weyrauch, 55, Programmdirektor von Radio Bremen.