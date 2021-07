Die Hilfs- und Spendenbereitschaft nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen ist überwältigend. Alle wollen mit anpacken, um den Opfern der Flut zu helfen – auch die TV-Sender, deren Einsatz über die reine Berichterstattung hinausgeht. Das ZDF hat am Dienstag den Abend für das Thema freigemacht, RTL folgte am Mittwoch mit dem „Tag der Hilfe“, die ARD-Radios und das Erste haben den Freitag unter das Motto „Wir halten zusammen“ gestellt und am Samstag gibt es eine große Spendengala auf Sat 1.

Die konzentrierte Form von Berichten und Spendenaufrufen zeigt Wirkung, weiß man unter anderem bei der „Aktion Deutschland Hilft“ oder beim „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“. Gleichzeitig sind einige Spender irritiert bis verärgert, wenn sie dezidiert dazu aufgefordert werden, als Verwendungszweck Stichworte wie „ARD / Hochwasser“ oder „ZDF Hochwasser“ anzugeben. Die Mediengruppe RTL bittet darum, die Spendengelder auf das Konto der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ zu überweisen.

"Zur Auswertung und Zuordnung der Spenden"

Durch die direkte Kooperation mit Hilfsorganisationen und lokalen Partnern könne man garantieren, dass jeder Cent ankommt, heißt es bei RTL. Doch gilt das nicht ebenso für „Aktion Deutschland Hilft“ oder das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“? Die ARD argumentiert, durch das Stichwort „ARD / Hochwasser“ werde sowohl den Sendern als auch den Hilfsorganisation eine Auswertung und Zuordnung der eingegangenen Spenden ermöglicht.

Doch wie wichtig ist es zu wissen, dass über RTL 5,177 Millionen Euro und über das ZDF 20 Millionen Spendengelder zusammenkamen? Wäre es schlimm, wenn die Spenden am Freitag durch die ARD und am Samstag durch Sat 1 möglicherweise kleiner ausfallen?

Der Münchner Privatsender macht diesen Wettlauf zumindest im Internet nicht mit. Bei den Sat-1-Online-Spenden für die Not- und Katastrophenhilfe reicht es aus, wenn man angibt, die Spende sei für „Hochwasser Deutschland.“