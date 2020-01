Joseph Hannesschläger wusste genau, warum die Zuschauer der ZDF-Vorabendserie „Rosenheim-Cops“ die Figur des Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer, die er seit der ersten Staffel im Jahr 2002 verkörpert hat, so sehr mochten: "Der Hofer ist noch ein bisschen dicker als der Zuschauer selbst, das Auto streikt, er hat zu wenig Geld, alles zerrt an ihm: der Fall, der Vorgesetzte, die Schwester will irgendwas, der Mohr nervt wieder usw. Und zum Schluss schafft er es aber doch, den Fall zu lösen und auch privat als Sieger dazustehen", sagte er einmal in einem Interview mit der TV-Programmzeitschrift "rtv".

Dass die "Rosenheim-Cops" der Senderzeit angemessen in die Kategorie "eher harmlos" spielten und mehr durch schöne Landschaften als durch gewichtige Kriminalfälle mit viele Blut glänzten, störte ihn nicht. "Es ist erstaunlich, welche Menschen zu unserer Fangemeinde zählen. Kinder, Jugendliche, obwohl wir jetzt schon so alte Säcke sind, natürlich auch ältere und auch bekannte Leute wie - der inzwischen verstorbene - Hans-Joachim Fuchsberger oder der CDU-Politiker Bernhard Vogel", freute er sich.

Im Herbst hatte seine Erkrankung öffentlich gemacht

Joseph Hannesschläger war das Gesicht der „Rosenheim-Cop“, ist tot. Im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krebserkrankung öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann. Am Montag ist er im Alter von 57 Jahren in München gestorben. Das bestätigte seine PR-Agentur unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau am Montag bestätigte.

Seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte, hat ihn bis zuletzt begleitet. "Sie ist meine Superheldin, sie leistet Übermenschliches. Wie sie mir hilft, ist unglaublich", hatte er noch im Dezember dem Magazin "Bunte" gesagt. Lange habe er schlecht schlafen können und sie sei immer wach geblieben. "Das war anstrengend, aber es war ihr nie zu viel. Ich bin froh, diese Liebe gefunden zu haben."

Seit 17 Jahren ein „Rosenheim-Cop“

Zuletzt hatte er im Januar wegen seiner Krankheit auch eine Theaterrolle absagen müssen. Hannesschläger hatte im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt, darunter mit vielen Episodenrollen unter anderem im "Forsthaus Falkenau", in "Der Bulle von Tölz" oder in "Polizeiruf 110" oder dem ARD-"Tatort".

Neben seiner Schauspielerkarriere trat er auch als Kabarettist auf und hatte mit „Discotrain“ auch seine eigene Band. Im Juni 2011 veröffentlichte er die CD "München im Sommer". Zirka 50 Prozent der Musik und 75 Prozent der Texte stammten aus seiner Feder.

Eine gesunde Portion trockenen Humors

Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den „Rosenheim-Cops“, in der er 17 Jahre lang zu sehen war. Wie sein erst kürzlich verstorbener Hamburger Schauspielkollege Jan Fedder ("Großstadtrevier") hatte auch Hannesschläger durch seine Arbeit ein gutes Verhältnis zur Polizei, auch im Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim wurde sein Tod betrauert. „Als Korbinian Hofer war der „Rosenheim Cop“ seit rund 20 Jahren für die Polizei und die Region Rosenheim ein großartiger Sympathieträger“, sagte Polizeipräsident Robert Kopp, der den Fernseh-Polizisten gut kannte, am Montag.

Mehr zum Thema 400 Folgen "Rosenheim-Cops" Passt scho

Polizeipräsident Kopp hatte ihn bereits früher einmal als „meinen Kollegen“ bezeichnet. Hannesschläger habe ein besonderes Gespür für die Menschen und nicht zuletzt auch eine gesunde Portion trockenen Humors gehabt. „Eigenschaften, mit denen wir uns auch im wahren Polizistenleben ebenfalls gerne identifizieren“, hatte Kopp früher mal gesagt.