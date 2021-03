Mehr Arbeit für den Fußball-Experten Bastian Schweinsteiger: ARD und ZDF können nun doch Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland übertragen. Rund anderthalb Jahre nach der Niederlage im Rechtepoker haben sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender mit der Telekom über eine Sub-Lizenz für die Heim-EM geeinigt. Das Erste und das Zweite zeigen bei dem Turnier in drei Jahren 34 der 51 Begegnungen, darunter alle Spiele der deutschen Mannschaft. Die 17 weiteren Partien hat sich RTL gesichert, wie die Telekom am Dienstag bestätigte.

Überraschend hatte sich die Telekom im Oktober 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland von der Uefa gesichert und sich bei der Ausschreibung unter anderem gegen ARD und ZDF durchgesetzt. Jetzt hat sie die Rechte in einem umfangreiche Vertragswerk mit den klassischen Fernsehsendern geteilt und erhält im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM in diesem Jahr und die WM 2022.

So werden alle Spiele der drei nächsten internationalen Turniere live nur beim Telekom-Angebot „MagentaTV“ zu sehen sein. Das Telekommunikationsunternehmen sicherte sich beim Deal mit ARD und ZDF Exklusivrechte. Zehn Spiele der EM in diesem Jahr sowie 16 Spiele der WM 2022 werden ausschließlich über MagentaTV zu sehen sein. Dazu zählen beim Weltturnier in Katar Spiele im Achtel- und Viertelfinale sowie das Spiel um Platz drei.

Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass EM-Begegnungen des deutschen Teams, Eröffnungsspiel, Halbfinals und Endspiel frei empfangbar sein müssen. Das ist bei klassischen TV-Anbietern wie ARD, ZDF und RTL gewährleistet, wäre theoretisch auch bei einem Internetangebot möglich. Die Telekom gehört seit Jahren zu den etablierten Sportanbietern. Über MagentaTV zeigt sie Basketball, Eishockey oder Drittliga-Fußball. (dpa/Tsp)