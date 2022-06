Frau Weber, worüber haben Sie sich in dieser Woche in den Medien am meisten geärgert?



Auf wie viele Arten der Tankrabatt falsch ist, ist ausreichend besprochen worden. Besonders ärgerlich ist aber, wie die FDP mit Finanzminister Christian Lindner Steuermilliarden erst versenkt, respektive damit Mineralölkonzerne pampert und dann sagt, ohne Tankrabatt wäre alles noch viel schlimmer. Außerdem: Die Debatte sei „etwas emotional aufgeladen“. Erst Unsinn verzapfen, dann Haltungsnoten austeilen, dann dem Wirtschaftsminister beim Aufräumen in Sachen Kartellrecht applaudieren. Nicht sehr konzise. Eher dreist.

Worüber haben Sie sich gefreut?

Eine interessante Debatte ist, was Bundespräsident Steinmeier mit seiner Idee einer „sozialen Pflichtzeit“ ausgelöst hat. Ja, das wäre ein unfreiwilliges soziales Jahr. Aber wenn wir nach Ideen suchen, um unsere Demokratie leben und beleben zu können, ist das ein Ausgangspunkt.

Dem Twitter-Dialog von Bernd Ulrich und Ruprecht Polenz verdanke ich eine Präzisierung im Hinblick auf das, was wir gerade auch mit dem Tankrabatt veranstalten: Ulrich wundert sich, dass wir von „Klimawandel“ sprechen (zu harmlos) oder von „Klimakatastrophe“ (knapp voreilig). Polenz kann weiterhelfen: „Erderhitzung passt“.

Was können Sie empfehlen?

Besser spät als nie: Habe gerade den fantastischen Dokumentarfilm „Herr Bachmann und seine Klasse“ (Regie: Maria Specht) im Heimkino gesehen. Empathischer, zugewandter Unterricht durch älteren Dude in nicht einfacher Umgebung an einer stinknormalen Regelschule – großartig! Gehört zwingend in den Semesterapparat angehender (und aktiver!!) LehrerInnen.