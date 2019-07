Für Lisa Martinek war der Schauspielberuf keine Einbahnstraße, in der man für eine begrenzte Zeit eine Rolle verkörpert, um dann die nächste Aufgabe anzugehen. In der ARD-Serie „Die Heiland“ spielte Martinek eine blinde Rechtsanwältin, eine Rolle, die einen bleibenden Einfluss auf sie hatte. Davor habe sie zu den Menschen gehört, die gerne fünf Dinge gleichzeitig machten.

Für die Serie sollten von Juli an sechs weitere Folgen gedreht werden. Die Geschichte basiert auf der Idee von Pamela Pabst, der ersten blinden Strafverteidigerin Deutschlands. Von ihr habe sie gelernt, dass Hektik nicht immer hilfreich ist. „Weil Geschwindigkeit für Blinde, die nicht fünf Dinge auf einmal tun können, eine andere Bedeutung hat, konzentriere ich mich auch im Alltag mehr auf den Augenblick und das, was ich darin tun möchte“, sagte Martinek in einem Interview mit dem Tagesspiegel.

Am Freitag ist die beliebte Schauspielerin im Alter von 47 Jahren völlig unerwartet gestorben, wie der Anwalt der Familie, Christian Schertz, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Lisa Martinek, die ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg absolvierte und zunächst am Hamburger Thalia-Theater und am Schauspielhaus Leipzig tätig war, hat seit Anfang der 1990er Jahre in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Am Deutschen Theater Berlin spielte sie 2010 in „Rose“.

Vor "Die Heiland" spielte sie in der ZDF-Krimireihe „Das Duo“ sechs Jahre lang die Kommissarin Clara Hertz. Für diese Hauptrolle sei nur Lisa Martinek infrage gekommen, „mit ihrer Chuzpe, ihrem Charme und ihrem Pepp“, hatte Charlotte Schwab, der zweite Teil des Duos, sie gelobt. Martineks schauspielerische Bandbreite reichte von Komödie über Krimi bis zu klassischen Stoffen. So war die gebürtige Stuttgarterin 2007 in einer Fernseh-Neuverfilmung von Helmut Käutners „Die Zürcher Verlobung“ in der Hauptrolle als Juliane zu sehen.

Martinek war seit 2010 mit dem italienischen Schauspieler, Regisseur und Produzenten Giulio Ricciarelli verheiratet. Mit ihrem Mann und den drei Kinder lebte sie in Berlin, verbrachte aber auch viel Zeit in Italien. Zu den näheren Umständen ihres Todes wurde mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nichts mitgeteilt, außer dass sie während eines Aufenthaltes in Italien gestorben ist. Dem Mediendienst Turi zufolge berichten italienische Medien, dass Martinek beim Baden im Mittelmeer das Bewusstsein verloren habe. (sag)