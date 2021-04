Schon wieder ein Abschied bei der „Tagesschau“ und ein in der Form überraschender: Am Montagabend hatte Linda Zervakis ihre letzte Moderation beim Nachrichtenflaggschiff im Ersten. Es war auffällig unspektakulär. Ein kurzer Versprecher in der Mitte, am Ende kein Blumenstrauß, kein Hallo der Kollegen, nur der übliche Verweis auf die "Tagesthemen", ein Lächeln und der Wunsch: "Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.".

Irgendwie hatte man sich nach zwölf Sprecher-Jahren bei der "Tagesschau" mehr erwartet. Erst im Dezember hatte "Mister Tagesschau" Jan Hofer seinen Abschied in Hamburg genommen. Dabei hatte es sich der jahrelange Chefsprecher nicht nehmen lassen, sich am Ende lässig mit persönlichen Worten an die Zuschauer zu wenden.

Linda Zervakis tat das nicht. Vielleicht wollte sie nicht, vielleicht durfte sie nicht. Vielleicht passt es auch gar nicht. Nach ihrer letzten Ausgabe wolle sie einen "schlanken griechischen Abgang" mit Ouzo fürs Team – corona­konform abgepackt in Einzel­fläschchen, hatte sie vorher NDR Info gesagt. Die positive Resonanz des Publikums auf ihren Abschied habe sie "wirklich überrascht und auch ein bisschen überrollt".

Wechselt sie zu ProSieben?

Nach insgesamt 19 Jahren beim NDR wolle sie "einfach nochmal etwas Neues" ausprobieren und hofft, dass ohne Schichtdienst "mein Biorhythmus und ich noch irgendwann gute Freunde werden".

Und nun? Jan Hofer ist bekanntlich zu RTL gewechselt. Linda Zervakis wird mit ProSieben in Verbindung gebracht. Der Privatsender will im Wahljahr sein politjournalistisches Profil schärfen. Bei der ersten "Tagesschau"-Sprecherin mit Migrationshintergrund, die auch schon ESC-Vorentscheide moderiert hat, hatte man immer das Gefühl, dass sie noch etwas Anderes brauche jenseits trockener Nachrichten, wo sie sich mehr zeigen und ausprobieren kann,.

Bei der "Tagesschau" muss man sich nun neu aufstellen. 2020 kam Constantin Schreiber ins Sprecherteam der Hauptausgabe. Dazu gehören unter anderem neben Chef-Sprecher Jens Riewa, Susanne Daubner, Judith Rakers, Julia-Niharika Sen und Thorsten Schröder. Wer NachfolgerIn von Linda Zervakis wird, ist noch nicht bekannt.