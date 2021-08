Die "heute"-Nachrichten um 19 Uhr sind ja umspült von Werbung. Die allermeisten Spots wollen die ZDF-Zuschauer von Reizdarm, Völlegefühl, Verspannung befreien. Das freut natürlich auch die Apotheker, die diese Reklame genau verfolgen, damit sie wissen, was am Folgetag an der Kasse zu liegen hat, da der ZDF-Zuschauer Reizdarm, Völlegefühl und Verspannung beseitigt sehen will. Zu dieser Werbung kommt aktuell ein Spot, der stärker verstören kann: Es wird eine Bastelanleitung für einen "Königstiger".

Das ist ein Panzer, der von 1944 den Endsieg des NS-Regimes sichern sollte. In der Werbung gibt es keine Embleme und Symbole der Nazis zu sehen, nicht zu überhören ist aber das Raunen über die Leistungsfähigkeit dieser Maschine. Derartige Bastelanleitungen und Baukästen gibt es zahllose, und wer diese kauft und sich daran begeistert, darf nicht sogleich als Modellbau-Nazi denunziert werden. Ob Flugzeugträger, Bomber oder Panzer - das ist Technik, die begeistert.

Werbung ist Werbung?

Trotzdem die Frage gestellt werden muss, ob im Werbefernsehen eines öffentlich-rechtlichen Senders für einen NS-Panzer geworden muss. Das ZDF wird sagen, Werbung ist Werbung und deren Inhalt ist nicht unsere Sache, sonst müssten wir vielleicht auch auf Reklame für Mittel und Mittelchen gegen Reizdarm, Völlegefühl und Verspannung verzichten. Und die Einnahmen aus der Werbung werden ja gebraucht, um Nachrichten und sonstiges Programm sauber zu finanzieren.

So ein Panzer ist eine Mordsmaschine und ein "Königstiger" war eine Mordmaschine in Diensten eines Vernichtungsregimes. Ich finde, zum Anspruch und zum Auftrag eines öffentlich-rechtlichen Programms passt eine solche Werbung nicht. Das ZDF muss in seinen Nachrichten und sonstigen Informationssendungen über außerordentlich viele Schrecklichkeiten berichten, diese Informationspflicht besteht und wird erfüllt. Da braucht es keine "Königstiger"-Werbung, die den Panzer schier verherrlicht und die kreuzbraven "Mainzelmännchen" endgültig der Lächerlichkeit preisgibt. Das ZDF sollte wissen, dass sein Gesamteindruck von Programm und Werbung bestimmt wird. Der "Königstiger" mag rollen, wo er will, doch bitte nicht im Werbeblock des Zweiten Deutschen Fernsehens.

Höherer Rundfunkbeitrag

Und das entgangene Geld? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird seit August mit monatlich 18,36 Euro Rundfunkbeitrag finanziert. In diesem Plus ist der Verzicht auf Panzer-Reklame inkludiert.