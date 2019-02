Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, ob es tatsächlich zum harten No-Deal-Brexit kommt. Viele große Medienunternehmen wollen jedoch nicht mehr darauf warten, ob sich Großbritannien doch noch mit der Europäischen Union auf eine gemeinsame Austrittslinie einigen kann. Am Donnerstag wurde bekannt, dass nun auch Discovery Communications den Brexit vorwegnimmt. Über das Tochterunternehmen Discovery Communications Deutschland hat der Konzern bei der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien (BLM) in München Lizenzen gleich für 19 Sender gestellt.

Es handelt sich Programme, die in den skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland ausgestrahlt werden. Zu ihnen gehört unter anderem der Discovery Channel für diese vier Länder, TLC in Dänemark, Schweden und Norwegen und Eurosport in Norwegen sowie Eurosport 2 in Dänemark. Mit der Antragsliste stehen ferner Channel 4, Channel 5, Channel 9 sowie Max, Fem und Vox. Zuerst berichtet hatte darüber am Mittwoch der britische Mediendienst Broadband TV News.

Zwölf Sender im Dezember

Den Weg nach Kontinentaleuropa sind bereits Turner Broadcasting System und NBC Universal Global Networks gegangen. Im Dezember 2018 genehmigte die BLM den beiden Medienhäusern Lizenzen für insgesamt zwölf Sender, darunter die Turner-Sender TNT in Polen und Rumänien sowie die NBC-Programme Syfy und Scifi. Neben der BLM muss noch die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) die Erteilung der Lizenz genehmigen.

Dass die Programme nicht in Deutschland zu sehen sind, sondern in anderen EU-Mitgliedsstaaten verbreitet werden, spielt dabei keine Rolle, wie die BLM erklärte: Die Landeszentrale sei zuständig, weil die Hauptverwaltung beider Antragsteller in München beheimatet ist und die redaktionellen Entscheidungen über deren Programme ebenfalls hier getroffen werden. Zudem haben die beiden Unternehmen zugesagt, mit Aufnahme des Betriebs unter deutscher Lizenz auch neue Stellen in München zu schaffen. In welchem EU-Land die Lizenz erteilt wird, ist nicht entscheidet, da die Lizenz dann für die ganze Gemeinschaft gilt. In München ansässig ist auch Discovery.

Mit dem Ende der britischen EU-Mitgliedschaft entfällt für die Sender die Geschäftsgrundlage für den Weiterbetrieb in der EU. Notwendig wird die Beantragung von Lizenzen nach EU-Recht dann, wenn die Unternehmen zuvor bei der britischen Medienaufsichtsbehörde Ofcom gelistet waren.

Der Sportsender DAZN hat seine neue Lizenz bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg beantragt. Das Unternehmen wird zwar in Deutschland vor allem aus dem bayerischen Ismaning geführt, allerdings existiert auch in Berlin eine Dependance mit 15 Mitarbeitern. Mit einer Entscheidung über die DAZN-Lizenz wird Mitte Februar gerechnet. Am 14. Februar fällt in München bei der nächsten Sitzung des BLM-Medienrates die Entscheidung über den Antrag von Discovery.

Bis zu 100.000 Euro je Lizenz

Die Beantragung der Lizenzen hat allerdings auch einen finanziellen Aspekt: „Die Genehmigung zur Veranstaltung und bundesweiten Verbreitung eines Fernsehprogramms wird unbefristet erteilt und ist mit Kosten verbunden“, klärt die BLM auf ihrer Webseite mit. Wird die Lizenz für die bundesweite Ausstrahlung eines TV-Programms beantragt, so können sich die Kosten auf bis zu 100 000 Euro belaufen. Billiger wird es, wenn das Programm ausschließlich im Internet übertragen wird. Dann werden bis zu 10 000 Euro je Lizenz fällig. Werden für Brexit-Lizenzen die gleichen Summen angesetzt, können sich allein die Kosten für die Anträge im Fall von Discovery Communications auf bis zu zwei Millionen Euro belaufen.