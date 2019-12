Lorenz Maroldt und Anna Sauerbrey vom Tagesspiegel sind „Journalisten des Jahres“ 2019 in der Kategorie „Beste Regional-Chefredakteure“. Der undotierte und in insgesamt elf Kategorien vergebene Preis „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ wird vom „Medium Magazin“ seit 2004 ausgelobt.

„Obwohl 15 Jahre im Amt, erfindet Lorenz Maroldt sich und seine Zeitung immer wieder neu – mit weiteren Newslettern wie den profitablen Backgrounds für Fachleser, als Kontrabassist in der Checkpoint-Band oder mit dem journalistischen Großprojekt ,Story First'", heißt es in der Jury-Begründung. "Seine beste Entscheidung 2019: Anna Sauerbrey ins Chefredaktionsboard zu holen. Mit ruhiger, kluger Hand führt sie das Meinungsressort; das von ihr aufgebaute Debattenportal Causa sucht seinesgleichen. Ihr frischer Blick tut dem Hauptstadtblatt gut. Beide machen den Tagesspiegel zur Nr. Eins in Berlin."

Der Satiriker Jan Böhmermann ist „Journalist des Jahres“ 2019 in der Kategorie „Unterhaltung“. Für ihr Lebenswerk wird die Gerichtsberichterstatterin Gisela Friedrichsen geehrt, wie das „Medium Magazin“ am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Friedrichsen sei die „Großmeisterin der Gerichtsreportage“, die sie seit Ende der 1980er Jahre nachhaltig geprägt habe.



Friedrichsen berichtete von 1989 bis 2016 für den „Spiegel“, seither schreibt sie für die „Welt“. Es gelänge ihr exzellent, Laien den hohen Wert des Rechts in einer freiheitlichen Demokratie zu verdeutlichen, erklärte die 100-köpfige Fachjury weiter: „Sie hat sich damit um den Rechtsstaat verdient gemacht.“



Moderator Böhmermann habe mit seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ bei ZDFneo in diesem Jahr erneut gezeigt, was TV-Deutschland an ihm habe: „Unterhaltung, die mutig und grenzüberschreitend ist, dabei satirisch und politisch-präzise.“

Als Beispiele nannte die Jury unter anderen Böhmermanns „Begleitung“ des Kandidatenrennens um den SPD-Vorsitz und die Veröffentlichung von Gutachten zu den Restitutionsforderungen der Hohenzollern. Am vergangenen Donnerstag war die letzte Folge der Böhmermann-Show bei ZDFneo gesendet worden, ab Herbst 2020 soll der Satiriker mit einer überarbeiteten Sendung im ZDF-Hauptprogramm starten.



Zum besten Chefredakteur kürte die Jury Georg Löwisch von der „tageszeitung“ (taz). Zur Politikjournalistin des Jahres wurde Annette Dittert, ARD-Korrespondentin in London, gewählt.

„Journalist des Jahres“ überhaupt ist der freie Reporter Juan Moreno, wie die Jury bereits am Mittwoch bekanntgegeben hatte. Moreno hatte im vergangenen Jahr wesentlich zur Aufklärung des Fälschungsskandals um den damaligen „Spiegel“-Redakteur Claas Relotius beigetragen.



Die Preise werden am 17. Februar 2020 in Berlin überreicht. Die Jury besteht aus Vertretern und Vertreterinnen der Medienbranche sowie aus den Ausgezeichneten des Vorjahres und Nachwuchs-Talenten der „Top 30 bis 30“ des Jahres 2019. epd/Tsp