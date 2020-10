„Manche Probleme erledigen sich von selbst.“ So kommentierte Dieter Bohlen, der Jurychef der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ den Abschied von Schlagersänger Michael Wendler als Mitjuror. Zuvor hatte Wendler der Bundesregierung in einer Instagram-Story „bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz“ vorgeworfen. Zugleich beschuldigte er die Fernsehsender, darunter RTL, „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ zu sein und sich mitschuldig zu machen.

Michael Wendler muss indes nicht nur auf seine Einnahmen als DSDS-Juror verzichten, auch die Supermarktkette Kaufland trennte sich von ihrem Werbe-Testimonial. „Bei unseren Video mit Michael Wendler ging es um Spaß & Ironie. Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn mit der Sicherheit & Gesundheit von Menschen gespielt wird“, teilte das Handelsunternehmen am Donnerstagabend über die sozialen Netzwerke mit und ergänzte: „Daher haben wir den ganzen Wendler-Conten gelöscht & distanzieren uns von seinen Aussagen.“

Kaufland: #nichtegal

In dem Clip singt der 48-Jährige eine umgedichtete Version seines Liedes „Egal“ - „Regal“. Kaufland schloss die Auflösung der Werbepartnerschaft mit Wendler passend mit dem Hashtag #nichtegal.

Ganz und gar nicht egal sind die Äußerungen von Michael Wendler auch RTL nicht. Der Sender sei völlig überrascht worden von seinen Aussagen – „sowohl zum Ausstieg aus „DSDS“ als auch von seinen Verschwörungstheorien“, erklärte RTL gegenüber dpa. „Davon distanzieren wir uns ausdrücklich.“

Für Wendler wäre es die erste Staffel in der „DSDS“-Jury gewesen. Noch befindet sich die nächste Staffel von DSDS in der Drehphase, die Ausstrahlung ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Jury-Chef Dieter Bohlen sprach nach Wendlers Abgang von einem „Abend der Freude“. Alle seien schuld, nur ausnahmsweise er nicht, scherzte Bohlen.

Bis vor kurzem hatte das allerdings noch anders geklungen. So hatte Bohlen Wendler den DSDS-Jury-Neuzugang noch vor zwei Wochen als "ganz, ganz lieben Menschen" bezeichnet.

2015 hatte Wendler im Sommerdschungelcamp von RTL mitgemacht. Beim diesjährigen Dschungelcamp war zudem die Trennung von Claudia Norberg und seine Hinwendung zu Laura Müller ein Thema der Boulevardpresse.

Wendler betonte in einem Video, dass er die Entscheidung zum Verlassen der DSDS-Jury selbst getroffen habe. „Der Sender hat darauf keine Einwirkung gehabt.“ Zugleich sieht er sich in seiner Kritik an der Anti-Corona-Politik der Bundesregierung „durch zahllose andere“ bestätigt. Künftig sei er über seinen Telegram-Account erreichbar. Dieser Messagingdienst wird bereits seit einiger Zeit von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern präferiert.