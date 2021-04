Eindringlicher könnte die Warnung nicht ausfallen, wie gefährlich es sein kann, ein Impfangebot auszuschlagen. Nach den bisherigen Planungen wollte TV-Moderator Günther Jauch, einer der größten Publikumslieblinge des deutschen Fernsehens, von der kommenden Woche an in der „Ärmel hoch“-Kampagne der Bundesregeirung teilnehmen.

Als „Impfluencer“ wollte Jauch erklären, warum er sich gegen das Corona-Virus impfen lassen will. Am Freitag nun teilte sein TV-Sender RTL („Wer wird Millionär?) mit, dass Jauch sich mit Corona infiziert hat und erstmals seit 31 Jahren krankheitsbedingt die Moderation einer TV-Sendung absagen muss.

Jauch will sich in „Denn sie wissen nicht, was passiert“ zuschalten lassen

An diesen Samstag sollte Jauch an der Seite von Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk durch die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ führen. Die Krankmeldung kam so überraschend, dass RTL zunächst nicht sagen konnte, wer ihn vertreten soll. Sicher war zunächst nur, dass die Sendung nicht ausfallen soll. Immerhin geht es dem 64-jährigen Jauch offenbar so gut, dass er eine Live-Schalte in die Sendung für möglich hält. Entsprechend optimistisch ist er auch für die nächste Ausgabe der Show: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin.“

Die Schauspielerin Uschi Glas war in der vergangenen Woche die erste Prominente, die in der „Ärmel hoch“-Kampagne für die Corona-Impfung warb. „Früher sind die Menschen noch an Typhus und Pocken gestorben. Durch Impfungen sind dann Gott sei Dank diese Krankheiten verschwunden“, sagte die 77-Jährige in einem Video – das allerdings im Netz zu geteilten Reaktionen führte.

In der kommenden Woche nun wollte neben der ebenfalls 77-jährigen Torwart-Legende Sepp Maier Jauch seine Gründe für die Schutzimpfung nennen. An der Kampagne nehmen neben Prominenten auch Bürgerinnen und Bürger teil, ein Honorar soll nicht gezahlt werden. Uschi Glas soll allerdings eine Aufwandsentschädigung erhalten haben. Die Werbekampagne stammt von Scholz & Friends Berlin, der Rahmenagentur des Bundesgesundheitsministeriums. Das Kunstwort „Impfluencer“ – eine Kombination aus Impfen und Influencer – soll seinen Ursprung im Internet haben.

Impfbereitschaft zuletzt gesunken

Die Impfbereitschaft von erwachsenen Deutschen ist seit Anfang des Jahres leicht gesunken. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Die Erhebung fand zwischen dem 30. März und dem 1. April statt. Mitte Januar hatten noch 67 Prozent der Befragten gesagt, dass sie sich impfen lassen wollen.

Anfang April waren es waren es 57 Prozent. Hinzu kommen rund acht Prozent, die bereits geimpft sind - zusammen also 65 Prozent. 18 Prozent wollten sich zum Zeitpunkt der Befragung nicht impfen lassen, 16 Prozent haben sich noch nicht entschieden oder machten keine Angaben.

Jauch ist nicht der erste prominente Deutsche, der sich mit Corona infiziert hat. Der Rapper Bushido hatte sich ebenfalls infiziert und zeigte nach eigenen Angaben Covid-Symptome. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann litt unter Fieber und Husten, hat die Erkrankung aber nach zwei Wochen Quarantäne überstanden. Auch Comedian Oliver Pocher infizierte sich mit Corona.

Dass es sich bei den Prominenten der „Ärmel hoch“-Kampagne um Menschen aus der Gruppe der über 60-Jährigen handelt, spricht dafür, dass derzeit vor allem jene Bevölkerungsgruppen motiviert werden sollen, denen bereits ein Impfangebot gemacht werden kann.

Außerhalb der Kampagne erhielt zuvor schon Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 1. April im Berliner Bundeswehr-Krankenhaus seine erste Corona-Schutzimpfung. „Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie. Nutzen Sie die Möglichkeiten“, sagte er. In Deutschland war Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann am 19. März der erste deutsche Regierungschef, der sich impfen ließ.

International haben schon viele Promis ihre Impfung gegen das Virus öffentlich gemacht, darunter Weltstars wie Dolly Parton, Barbra Streisand, Mariah Carey, Morgan Freeman und Arnold Schwarzenegger. (mit dpa)