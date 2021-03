Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellt sich am Sonntagabend um 21.45 Uhr in der ARD-Sendung "Anne Will" Fragen zur Corona-Politik der Bundesregierung. In der Sendung soll es nach ARD-Angaben unter anderem darum gehen, was das Fehlereingeständnis im Zusammenhang mit zusätzlichen Oster-Ruhetagen für das weitere Krisenmanagement von Bund und Ländern bedeutet.

[Zum Chaos um die Osterruhe und die Entschuldigung der Kanzlerin können Abonnenten von T+ hier mehr lesen: Der Tag, der Merkel verändern wird – eine Rekonstruktion]

Mehr zum Thema Nach Angela Merkels Fehler-Eingeständnis Die Ministerpräsidentenrunden sind nicht das Problem

Thema ist auch die Frage, wo Deutschland gegenwärtig im Kampf gegen das Coronavirus steht und wie die dritte Infektionswelle gebrochen werden solle. Merkel war bereits öfter Gast bei "Anne Will", so ging es im Oktober 2015 und im Februar 2016 um ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Zuletzt trat sie im Juni 2018 in der Sendung auf. (AFP)