Zuletzt hat er das Lets-Dance-Finale auf RTL moderiert, nachdem Daniel Hartwich ausgefallen war. Zuvor war er in zahlreichen RTL-Formaten wie „Ninja Warrior“ und „Take me out“ zu sehen. Nun wird Jan Köppen neben seiner Kollegin Sonja Zietlow der neue Dschungelcamp-Moderator. Das gab der Sender am Samstag bekannt.

Darauf scheint er schon gewartet zu haben: „Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt“, sagt er dem Sender. „Aber mal im Ernst: Ich freue mich wahnsinnig auf die Show, das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich auf meine hochgeschätzte Kollegin Sonja und das Team von ITV Studios. Wird mega, nie wieder frieren im Januar!"

Seine Kollegin Zietlow freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: „Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner 'Ninja Warrior'-Moderation keine Sorgen. Wenn er jetzt auch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und meiner Wenigkeit zurechtkommt, verdient er das Prädikat 'dschungeltauglich‘“, sagt sie.

Die 16. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ erscheint ab Januar 2023 bei RTL. Der Unterhaltungschef des Senders kündigte an, die Show wieder in Australien aufzunehmen - nachdem sie auf Grund der Pandemie 2021 nach Deutschland und dieses Jahr nach Südafrika verlegt wurde. (Tsp)