Für Fans des Vereins-Fußballs wird es von 2021 offenbar noch komplizierter: Der Streamingdienst Amazon Prime Video hat sich nach eigenen Angaben die Rechte an den Dienstagsspielen der Champions League für die Saison 2021 und 2022 gesichert. Gegenüber dem Mediendienst DWDL.de bestätigte Alex Green als Geschäftsführer Prime Video Sport Europa, dass sich Amazon das Paket A1 gesichert hat.

„Wir freuen uns auf die Uefa Champions League, einen der prestigeträchtigsten Club-Wettbewerbe der Welt“, sagte Green dem Mediendienst. Amazon sei begeistert, seinen Kunden in Deutschland ab 2021 die Topspiele am Dienstag zeigen zu können.

Gebotsfrist endete vergangene Woche

Zurzeit teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Sportstreamingdienst Dazn in einem komplizierten System die Übertragung der Champions League. Die Frist für die Vergabe der Übertragungsrechte ab 2021 endete am vergangenen Dienstag. Dabei konnte für verschiedene Pakete geboten werden, darunter für Live-Übertragungen, zeitnahe Zusammenfassungen und erstmals auch für das Endspiel als singuläres Ausstrahlungsrecht. Einzige Ausnahme bei den laufenden Verträgen wäre ein Endspiel mit deutscher Beteiligung, das laut Rundfunkstaatsvertrag zwingend im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein muss.

Amazon Prime ist in der Champions League bislang nicht vertreten, überträgt jedoch seit 2017 die Spiele der Fußball-Bundesliga im Audio-Stream, seit dieser Saison sogar kostenfrei. Mit der Audio-Konferenz am Samstag konkurriert Amazon dabei mit der öffentlich-rechtlichen Radio-Konferenz der ARD. Dass Amazon auch Live-Fußball fürs Fernsehen kann, zeigt der Streamingdienst in Großbritannien. Aktuell überträgt Prime Video 20 Spiele der Premier League pro Saison, so wie am vergangenen Samstag den 3:0-Sieg von Jürgen Klopps FC Liverpool gegen Bournemouth.

Wegen Klopps großer Popularität hatte das ZDF im Mai versucht, das Champions-League-Finale von Liverpool gegen Totenham Hotspur ins Free-TV zu holen. Dies war jedoch daran gescheitert, dass Rechteinhaber Dazn dem Mainzer Sender keine Sublizenz erteilen wollte.

Im Gegensatz zur Champions League gibt es derzeit bewegte Bilder aus der Europa League im frei zu empfangenden Fernsehen. Die RTL-Gruppe überträgt jeden Spieltag eine Partie - meistens bei Nitro. Der Streamingdienst Dazn zeigt für seine Abonnenten alle Partien des kleinen Europapokals. Ab 2021 kommt die erstmals ausgespielte Europa Conference League hinzu, für die ebenfalls die TV-Rechte ausgeschrieben waren.