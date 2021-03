Endlich Führerschein. Endlich frei. Endlich feiern, solange man will und nie mehr die Eltern um Erlaubnis fragen: Mit 18 geht das Leben los! Und weil das plötzliche Volljährig-Sein so schön ist, begibt sich Thomas Gottschalk ab April auf eine turbulente Zeitreise und schwelgt mit jeweils drei prominenten Gästen in der Show „Nochmal 18!“ in deren Erinnerungen an ihren Volljährigkeit-Geburtstag.

Die Show selbst hatte der SWR bereits im Herbst 2020 angekündigt, nun folgten die Details unter anderem zu den „Geburtstags“-Gästen. Zu ihren zählen die Moderator:innen Birgit Schrowange, Laura Wontorra und Kai Pflaume, die Schauspieler:innen Jutta Speidel und Uwe Ochsenknecht, die Sänger Max Giesinger, Giovanni Zarrella und Andy Borg sowie Comedian Bülent Ceylan und TV-Koch Alexander Herrmann.

Zuletzt hatte Thomas Gottschalk nach der Teilnahme an der WDR-Sendung "Die letzte Instanz" in den Schlagzeilen gestanden. In der Talkrunde wurde darüber diskutiert, ob bestimmte Begriffe weiterhin verwendet werden sollten oder nicht. Nach Ansicht von Kritikern dieser Sendung bewiesen die Diskutanten dabei nicht das nötige Feingefühl für den veränderten Sprachgebrauch.

[„Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promi-Geburtstag“, SWR, 16. April um 20 Uhr 15]

Moderator Thomas Gottschalk hatte seinen 18. Geburtstag übrigens am 18. Mai 1968. Die Geburtstagstrips der Gäste führen einmal quer durch die Jahrzehnte.

Mal geht es in die 70er, als 18-Jährige den Hüftschwung von John Travolta nachahmten und zuhause Toast Hawaii auf dem Couchtisch stand. Ein anderes Mal lässt die Show die 80er Jahre mit Schulterpolster und Elektropop Jahre Revue passieren.

Weiter geht es mit den Boygroups der 90er und den den Tribal-Tattoos der Nullerjahre. Auf den populäreren Begriff "Arsch-Geweih" verzichtete der SWR in seiner Pressemitteilung. Auf diese Diskussion will sich der Sender vermutlich lieber nicht einlassen.