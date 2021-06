Entscheidend ist es wirklich nicht, bemerkt werden soll es schon. Die neue Moderatorin der "Tagesthemen", Aline Abboud, stammt aus den neuen Bundesländern. Sie wurde 1988 in Ost-Berlin geboren. Aline Abboud wird Nachfolgerin von Pinar Atalay beim ARD-Nachrichtenmagazin. Sie werde Caren Miosga und Ingo Zamperoni in der Moderation des ARD-Nachrichtenmagazins vertreten, teilte der NDR am Montag mit. Abboud könne sowohl klassische Nachrichtensendungen als auch Social-Media-Nachrichtenformate für eine junge Zielgruppe moderieren, sagte der Erste Chefredakteur von ARD-aktuell, Marcus Bornheim, laut Mitteilung.

Aline Abboud studierte Arabistik in Leipzig, Beirut und Istanbul. Seit 2016 ist sie beim ZDF Redakteurin der Nachrichtensendung „heute“ und moderiert unter anderem die Spätnachrichtensendung „heuteXpress“. 2018 übernahm sie im „auslandsjournal“ die Rubrik „außendienst“ und 2019 die Moderation des funk-Formats „DIE DA OBEN!“.

Atalay bei RTL

Vor zwei Wochen hatte RTL mitgeteilt, dass Pinar Atalay zum 1. August zu dem Privatsender wechselt. Die 43-Jährige werde den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten.