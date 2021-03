In zwei Wochen beginnt die neue Saison der Formel 1. An diesem Freitag treffen die Teams der Motorsport-Königsklasse aber bereits bei Testfahrten in Bahrain aufeinander. Der Pay-TV-Sender Sky, der in diesem Jahr erstmals als einzige deutsche Plattform alle 23 Rennen überträgt, nimmt dies zum Anlass für den Start des neuen 24-Stunden-Senders Sky Sport F1.

Der Free-TV-Sender RTL hat in diesem Jahr nur vier Rennen lizensiert. Die ehemaligen Rennfahrer Timo Glock und Ex-Weltmeister Nico Rosberg, die zuvor für RTL als Experten tätig waren, stellen ihre Expertise nun Sky zur Verfügung. Auch Ralf Schumacher wurde vom Pay-TV-Sender als Experte verpflichtet. Rosberg wird nach den derzeitigen Planungen bis zu sechs Grand-Prix-Wochenenden in Monaco, Frankreich, Ungarn, Niederlande, Italien und Abu Dhabi begleiten.

30 Live-Stunden an den Rennwochenenden

An den Rennwochenenden erwartet die Motorsportfans 30 Stunden Live-Programm beim neuen Sky-Sender. Während der Rennen haben die Zuschauer dabei Zugriff auf 20 Onboard-Kameras, den Pit-Lane-Channel und den Data Feed. Wer den Start verpasst, kann sich mit der Was-habe-ich-verpasst?-Funktion ins Bild setzen lassen.

Die Formel 1 ist neben Fußball die Sportart, die regelmäßig ein Millionenpublikum interessiert, betont Sky-Sportchef Charly Classen. Das Interesse an der Formel 1 sei bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, eine weitere Zunahme wird vor allem durch den Einstieg von Mick Schumacher erwartet.

Der morgigen erste Sendetag von Sky Sport F1 ist auch für Nicht-Kunden frei empfangbar im Live-Stream auf skysport.de. Am ersten Rennwochenende in Bahrain sind die Sky-Experten Timo Glock und Ralf Schumacher sowie Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke vor Ort.