Die Kölner DuMont Mediengruppe hat beim Verkauf der „Hamburger Morgenpost“ eine Lösung gewählt, die der Veräußerung des Berliner Verlages vor einigen Monaten ähnelt. Nachdem der Verkauf an die Funke-Mediengruppe nicht zustande kam und auch ein Management Buy Out aus finanzieller Sicht offenbar keine Option war, präsentierte DuMont-Geschäftsführer Christoph Bauer am Donnerstag vor der Belegschaft der „Hamburger Morgenpost“ eine andere Lösung. Neuer Eigentümer der Traditionszeitung wird der Wirtschaftsingenieur und Digitalmanager Arist von Harpe.

Die Mediengruppe DuMont schließt mit dem Verkauf der Hamburger Boulevardzeitung zugleich seine Portfolio-Bereinigung im Geschäftsfeld Regionalmedien ab. Im vergangenen Jahr hatte DuMont den Berliner Verlag mit „Berliner Zeitung“ und „Berliner Kurier“ verkauft, im Januar folgte der Verkauf der „Mitteldeutschen Zeitung“ an den Bauer-Verlag. Im Regionalmedienmarkt will sich DuMont nun auf den Standort Köln mit dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ und der Boulevardzeitung „Express“ konzentrieren.

Digitalmanager und Wirtschaftsingenieur als Käufer

Beim Neueigentümer Arist von Harpe handelt es sich wie bei den Neuverlegern Holger und Silke Friedrich in Berlin um einen Käufer, der das Zeitungsgeschäft nicht direkt kennt. Von Artist ist Wirtschaftsingenieur und Digitalmanager und war bislang Geschäftsführer der Karriereplattform Xing. .„Die Mopo gehört zu Hamburg wie der Kiez, der Fischmarkt oder die Beginner. Ich glaube fest an das Potenzial der Marke und möchte den Fokus auf echten Lokaljournalismus weiter schärfen und damit die Hamburger noch mehr begeistern“, sagte von Harpe in Hamburg.

Mehr zum Thema Sitzung des DuMont-Aufsichtsrats Betriebsrat der Hamburger Mopo appelliert an Eigentümer

Unter der Belegschaft der Zeitung hatte große Sorge geherrscht, dass ein neuer Eigentümer sich im Wesentlichen für die Webseite der Mopo mit ihrer vergleichsweise guten Reichweite interessieren und die gedruckte Ausgabe einstellen könnte. Am Dienstag, als der Aufsichtsrat von DuMont über den Verkauf der "Hamburger Morgenpost" beriet, hatte Betriebsratsvorsitzende Nina Gessner noch appellier "Wir hoffen, dass sich DuMont für einen Käufer entscheidet, der Wert auf die journalistische Qualität legt und zudem erkennt, dass es in Hamburg eine Marktlücke für guten Journalismus gibt". Arist von Harpe gab nun als Ziel "eine tief in der Stadt verankerte und nachhaltig erfolgreiche MOPO – und das auf allen Kanälen" an.