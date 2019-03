Mit dieser Meldung vom Montag ließe es sich gut einsteigen, als ägyptischer Moderator bei der Kindernachrichtensendung „logo!“: Nach mehr als fünf Jahren Haft ist der ägyptische Fotojournalist Mahmud Abu Seid nach Informationen von Amnesty International wieder frei. Die Freilassung am Montag sei lange überfällig gewesen, betonte Amnesty-Nordafrika-Direktorin Najia Bounaim. Abu Seid, bekannt unter dem Namen Shawkan, sei ein politischer Gefangener gewesen und hätte keine Minute hinter Gittern verbringen dürfen. „Mahmud Abu Seid wurde nur deshalb festgenommen und inhaftiert, weil er seinen Job als Journalist gemacht hat“, erklärte die Menschenrechtsorganisation mit Sitz in London.

Ein passendes Thema für das neue Gesicht bei den ZDF-Kindernachrichten (gerade auch vor dem Hintergrund der vielen Restriktionen gegen Journalisten in Ägypten, der Türkei und anderswo). Sherif Rizkallah verstärkt ab sofort das „logo!“-Moderatoren-Team. Das gab der Mainzer Sender am Wochenende kurzfristig bekannt. Die Premiere für den 23-jährigen Ägypter, der die tägliche Sendung im Wechsel mit Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar und Tim Schreder moderieren soll, stand bereits am Montag um 19 Uhr 50 auf dem Programm. „logo!“ ist Kult. Die Zielgruppe der Sendung sind Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Rund 500 000 Zuschauer schalten täglich ein, davon ein Drittel Erwachsene/Eltern.

Die werden diese Woche Zeuge einer ungewöhnlichen TV-Karriere. Sherif Rizkallah erklärt ihnen die Welt. Während eines Schülerpraktikums im ZDF 2013 wurde der in Kairo geborene Rizkallah in Zeiten des Arabischen Frühlings für „logo!“ bereits einmal zur politischen Lage in Ägypten interviewt. Journalistische Erfahrungen sammelte er als Hospitant beim ZDF und als freier Mitarbeiter beim WDR.

Nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in Kairo 2014 („Deutsch und Musik waren meine Lieblingsfächer“) kam er nach Deutschland, studierte in Bonn Politik- und Rechtswissenschaften und schloss das Bachelor-Studium 2018 ab. Nun der Job in Erfurt, dem Sitz von Kika. „logo!“ ist die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen und bereitet seit 30 Jahren komplexe Nachrichtenthemen verständlich für Kinder auf, mit Berichten über Weltpolitik und Probleme, die Kinder vor ihrer Haustür antreffen.

Sherif Rizkallah hat das Format schon als Kind in Ägypten gesehen, sagt er im Trailer vor seiner ersten Sendung. Bei der Frage, wen er gerne interviewen würde, ist er um eine forsche Antwort nicht verlegen: „Ganz oben steht der US-amerikanische Präsident.“



„logo!“, Kika, 19 Uhr 50