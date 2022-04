Der Titel kann in die Irre führen: „Nachts im Kanzleramt“. Da erwarten Leserin und Leser erst mal saftige Storys aus dem Innersten der Regierungspolitik und ihrer Akteure. Geht Olaf Scholz zum Lachen in den Keller des Kanzleramtes, ließ Amtsvorgängerin Angela Merkel Weißen oder Grauen Burgunder entkorken?

Solche Privatheiten politischer Prominenz finden sich in dem neuen Buch der „heute-journal“-Moderatorin Marietta Slomka nur in sehr homöopathischen Dosen. Der Untertitel zeigt die Richtung an: „Alles, was man schon immer über Politik wissen wollte“. In sechs Kapiteln und über 336 Seiten werden die Grundlagen von Politik ausgebreitet und aufgearbeitet. Nachgerade lexikalisch sortiert erklärt Slomka von der „Aufmerksamkeitsökonomie“ bis zur „Wirtschaft im Schnelldurchlauf“ jene Faktoren, die die Politik bestimmen. Ein Sachbuch ist es geworden, keine Sottisen-Sammlung. Geschrieben aus der Motivation heraus, dass „Demokratie kein Selbstläufer“ ist, dass das Funktionieren dieser Gesellschafts- und Staatsform informierte Bürgerinnen und Bürger braucht. Sich weniger über politische Prozesse zu wundern, bedingt, sie besser zu verstehen.

Arbeit am Fundament

Marietta Slomka setzt wenig voraus, sie baut am Fundament, sie sorgt sich nicht darum, sollten Kundige jetzt nörgeln, dass die Journalistin eimerweise Wasser ins bekannte Meer trägt. Wer vieles weiß, wird immer noch etwas Neues erfahren, wer wenig weiß, wird wissend gemacht. Schuldenbremse, Schattenkabinett, Sitzordnung, hier wird’s erklärt.



Im Vorwort schreibt die 52-Jährige: „In der Politik leben seltsame Wesen, sie sind nachtaktiv wie Fledermäuse. Nachts im Kanzleramt ist manchmal genauso viel los wie in Berliner Klubs. Doch die politischen Fledermäuse hängen tagsüber nicht schlafend in ihren Höhlen, sondern tauchen schon frühmorgens wieder in den Morgenmagazinen der Fernsehsender auf und abends im „heute journal“ – also bei Marietta Slomka, so viel Eitelkeit darf schon sein.

Nachschlagewerk

En gros et en détail arbeitet sich das Nachschlagewerk durch die Begriffe, zuweilen erlaubt sich die Autorin einen Schwenk von der Vordertreppe zum Backstage. So erfährt der Leser von einer verborgenen Treppe hinter einer Bücherwand im Arbeitszimmer im Kanzleramt, die direkt zum Kanzlerapartment führt.

Der Grundton ist mehr ernst als heiter, nur selten streut Slomka jene Prise Ironie hinein (das übernimmt Karikaturist Mario Lars), die ihre Interviews auszeichnet. Zu ihrer Fragetechnik schreibt sie: „Konfrontative Interviews zu führen, ist ein bisschen wie Schach oder Mühle spielen. Man setzt seine Züge.“ Slomka gilt als gefürchtete Fragestellerin, „geslomkat werden“ heißt das entsprechende Prädikat.

Im Buch geht es immer wieder um das Wesen von Demokratie. An einer Stelle schreibt Slomka, die schon mehrere Sachbücher veröffentlicht hat, über unterschiedliche Staatsformen und thematisiert Autokratie und Diktatur. Auf die Frage, ob Russland eine Diktatur sei, sagte Slomka der dpa: „Ich finde, es bewegt sich dorthin mit teils faschistoiden Zügen. Das ist mehr als eine Autokratie, das hat die nächste Stufe schon überschritten.“ Das Sachbuch verfasste die Journalistin vor Beginn des Kriegs. „Das Buch ging in Druck und drei Tage später kam der Krieg in der Ukraine. Hätte ich das geahnt, hätte ich das in das Manuskript aufgenommen.“

Ernstgemeintes Buch

Marietta Slomka ist eine ernsthafte Fernsehjournalistin, die mit „Nachts im Kanzleramt“ ein ernstgemeintes Buch geschrieben hat. Wer es gelesen hat, wird nicht automatisch zum besseren Politiker, zum besseren Politikversteher wird er aber allemal.

