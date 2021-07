Der Zusatz „direkt“ im Namen des neuen RTL-News-Magazins „RTL Direkt“, das am 16. August um 22 Uhr 15 auf Sendung geht, kann auf verschiedene Weise gedeutet werden. „Direkt ins Thema. Direkt dort, wo es passiert. Direkt gefragt – ohne Umwege“, so beschreibt der Kölner Privatsender die Ausrichtung des Magazins in seiner Pressemitteilung von Donnerstag, mit der RTL zugleich den Bericht des Mediendienstes DWDL.de bestätigte, der zuerst über das neue News-Format berichtet hatte.

Doch „Direkt“ hat noch eine zweite Bedeutung, denn „RTL Direkt“ läuft mit seiner Programmierung um 22 Uhr 15 in direkter Konkurrenz zum ARD-Newsmagazin, den „Tagesthemen“. Mehr noch: Wenn „RTL Direkt“ Mitte August auf Sendung gehen wird, dann wird Jan Hofer, der ehemalige Chefsprecher der „Tagesschau“ die RTL-Zuschauer begrüßen. Jan Hofer hatte im Dezember 2020 das letzte Mal für das Erste die Nachrichten präsentiert und mit 68 in den Ruhestand gegangen - jedenfalls vorläufig. Im Herbst kommt dann noch Pinar Atalay zur "RTL Direkt", die RTL ebenfalls von der ARD abgeworben hat.

Von der ARD abgeworben

Das neue Magazin von RTL wird von montags bis donnerstags ausgestrahlt und eine Länge von 20 Minuten haben. Mit Studiogästen sowie einem Reporterteam soll die Sendung einen umfassenden Blick auf die Themen, die Deutschland bewegen, heißt es in der Ankündigung weiter.

„RTL Direkt ist nicht einfach ein weiteres Nachrichten- oder Talkformat. Die Sendung verbindet das Beste aus beiden Welten“, teilte Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News, am Donnerstag mit. „Wir freuen uns sehr, dass wir neben Jan Hofer auch Pinar Atalay für die Moderation gewinnen konnten. Die beiden werden die Menschen kompakt, direkt und verständlich auf den neuesten Stand bringen.“

Hofer und Atalay bei RTL, Zervakis und Opdenhövel bei ProSieben

RTL ist nicht der einzige Privatsender, der sich derzeit aus dem Pool der öffentlich-rechtlichen Moderatoren bedient. RTL-Konkurrent ProSieben hat mit Linda Zervakis die ehemalige Sprecherin der „Tageschau“-Hauptausgabe abgeworben und die Moderations-Allzweckwaffe Matthias Opdenhövel noch stärker an sich gebunden. Die beiden werden ab Herbst das neue ProSieben-Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ Präsentieren. Das wöchentliche Format wird mit einer Länge von zwei Stunden zur besten Sendezeit ab 20 Uhr 15 laufen. Derzeit entsteht in Unterföhring ein neues Studio, um dort mit dem neuen Infotainment-Programm „aktuelle, relevante, nachhaltige und unterhaltsame Themen in Reportagen, Rubriken und Interviews“ zu verbinden.