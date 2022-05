Alice Schwarzer hat einen initiiert, Ralf Fücks einen weiteren: einen Offenen Brief. Trägermedium war im ersten Fall „Emma“, im zweiten war es „Die Zeit“. Beide haben weitreichende Reaktionen ausgelöst.

Das Kommunikationsmittel des Offenen Briefes galt als ausgestorben, auf jeden Fall als oldfashioned. Selig und endgültig untergegangen die Zeiten, als Emile Zolas „J’accuse“ die französische Öffentlichkeit in der Dreyfus-Affäre neu ausrichtete? Denn darum ging und geht es: Einfluss zu nehmen auf die Einstellungen und Einsichten der Adressierten. Die Befürworterinnen und Befürworter der Schwarzer-Position argumentieren vehement gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, die Gruppe um Ralf Fücks plädiert für diesen Schritt.

Schnell haben sich die gegensätzlichen Lager gefüllt, es zeigt sich, wie sehr Pro und Contra Ansichten und Seelenlagen weiter Bevölkerungskreise abbilden. Heftig ist die Debatte zwischen den Lagern, aber es sind eben Lager und sie gehen in ihrer Tiefe und Breite über die üblichen Blasen hinaus. Diese gehören zu den sozialen Medien, die den öffentlichen Diskurs zu gerne und zu oft verkürzen, zugunsten von Lautstärke und Inbrunst intellektuell verkümmern lassen.

Ein Offener Brief geht über die 280 Zeichen bei Twitter weit hinaus, vielleicht mag die Haltung beim Brief und beim Kurznachrichtendienst ähnlich sein. Aber, so mein Eindruck, die allfällige Haltungsfrage wird beim Offenen Brief überwunden. Er ist auf Überzeugung statt auf Überredung angelegt, er argumentiert, seine Wirkkraft ist das geschriebene Wort und nicht der rausgehauene Tweet. Kommunikation von und zwischen Menschen kann weit mehr sein als Meinungsrülpserei, Unterstellung und Affront. Die Offenen Briefe, der Offene Brief nehmen bei aller Schärfe von der Gegenseite nicht das Schlechteste an. Was für eine Genugtuung in diesen dauererregten Zeiten!

Technik bestimmt nicht Inhalte

Ein Trend oder nur eine Momentaufnahme? Twitter ist eine Technik – wie der Offene Brief. Die Technik bestimmt nicht per se Ton und Inhalt. Und doch ist der Offene Brief eine Herausforderung, Worte nicht als Waffen zu missbrauchen.