Der Streamingdienst Netflix hat enorm von der weltweiten Corona-Pandemie und den damit verbundenen Appellen profitiert, zu Hause zu bleiben. Der Anbieter übersprang zuletzt die Schwelle von 200 Millionen zahlenden Abonnenten, wie am Dienstag aus dem Quartalsbericht des Unternehmens hervorging. Demnach gewann Netflix im vierten Quartal trotz leichter Preisanstiege rund 8,5 Millionen zahlende Nutzer dazu und hält jetzt bei fast 204 Millionen Abos.

Allein im vergangenen Jahr gewann Netflix 37 Millionen zahlende Nutzer hinzu. Das Unternehmen verbuchte im vergangenen Quartal einen Umsatz von 6,6 Milliarden Dollar (5,4 Milliarden Euro) – das war ein sattes Plus von 21,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gewinn ging allerdings in dieser Zeit von 587 Millionen Dollar auf 542 Millionen Dollar zurück. Trotzdem zogen die Netflix-Aktien um über zwölf Prozent an.

542 Millionen Dollar Gewinn

Netflix sei „zutiefst dankbar“ dafür, seinen Nutzern in diesen herausfordernden Zeiten weltweit einen Ort der „Zuflucht, Verbindung und Freude“ anbieten zu können, schrieb das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um mehr als 20 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn fiel indes mit 542 Millionen Dollar (447 Millionen Euro) etwas geringer aus als vor einem Jahr.

Netflix ist dank aktueller Erfolge wie „The Queen's Gambit“, „Bridgerton“ und „The Crown“ und hohen Investitionen weiter unangefochtener Marktführer unter den Streamingdiensten. Ernste und stetig wachsende Konkurrenz bekommt das Unternehmen aber von Anbietern wie Disney+, Amazon Prime und Apple TV+, die ebenfalls von der Corona-Pandemie profitieren. Vor allem Disney+ konnte mit seinem attraktiven Sortiment aus Serien und Filmen seit dem Start im November 2019 bereits 80 Millionen Abonnenten gewinnen. Joachim Huber