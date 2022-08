Manchmal sind Kleinigkeiten wichtig, so wie bei den Kosten für die dienstlichen Abendessen von RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Neun Mal hatte sich Schlesinger, die auch Vorsitzende der ARD ist, mit „Multiplikatoren dieser Stadt und des Landes“ in ihren Privaträumen getroffen. Das Ziel: den Rundfunk Berlin-Brandenburg besser in der Stadt zu verankern. Auch ums Sparen soll es dabei gegangen sein. Dem RBB und Schlesinger wurde jedoch vorgeworfen, darauf gedrungen zu haben, die Anzahl der abgerechneten Personen nachträglich zu verändern – was die Intendantin jedoch zurückweist. Mitunter seien Gäste abgesprungen oder andere in Begleitung erschienen, hatte sie im Interview mit dem Tagesspiegel erklärt.

Für Verwunderung sorgte Schlesinger mit ihren Angaben zu den Kosten für die Bewirtung der Gäste. Für die drei bis elf Gäste, die bei den insgesamt neun Treffen dabei waren, seien Kosten von 23,12 bis 56,53 Euro pro Person entstanden, hatte Schlesinger der Brandenburger Staatskanzlei als Medienaufsicht des RBB mitgeteilt. Sofort kam verständlicherweise die Frage nach den Getränken aus.

Wer nahm an den Essen teil?

In einem Brief an die Marietta Eisenhauer, Leiterin Referat Rundfunk, Medien, Digitale Gesellschaft in der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, reichte sie diese Information jetzt nach. „Die durchschnittlichen Kosten für Essen und Getränke lagen bei 69,20 Euro brutto“, heißt es in dem Schreiben. Über die Teilnehmer der Abendessen schweigt sich Schlesinger indes weiter aus.

Das Problem ist nur: Um beurteilen zu können, ob das nun im Vergleich zum Essen viel oder wenig ist, bräuchte man auch diesen Durchschnittspreis – und der lässt sich nicht ohne Weiteres berechnen. Zudem stellt sich die Frage: Gab es möglichweise noch weitere Kosten, die der Caterer in Rechnung gestellt hat? Sicher ist: Patricia Schlesinger hat im Moment ganz andere Sorgen.