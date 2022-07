Nennen wir es Sorge. Also sorgen sich der Philosoph Richard David Precht und der Soziologe Harald Welzer um die Massenmedien. Dafür schreiben sie zusammen ein Buch, das bei S. Fischer am 28. September erscheinen soll: „Die vierte Gewalt“. Laut Verlag geht es um die Frage, „wie Massenmedien die Demokratie gefährden“. Für die Autoren passiert diese Gefährdung nicht dadurch, dass Massenmedien von Regierung oder Staat manipuliert würden, die „Selbstgleichschaltung“ fußt darauf, dass sie Vollzugsorgane ihrer eigenen Meinungsmache seien: mit immer stärkerem Hang zum Einseitigen, Moralisierenden, Diffamierenden.

Starker Tobak, und weil es nur die Verlagsankündigung gibt, wird es spannend/aufregend/empörend sein, welche Massenmedien Precht/Welzer im Auge haben, welche Mechanismen sie meinen, welche schlagenden Beispiele sie anführen werden. „Wir müssen verstehen, wie unsere Demokratie nicht durch Willkür und Macht ,von oben’, sondern aus der Sphäre der Öffentlichkeit selbst unterspült – erst dann kann die ,vierte Gewalt’ ihrer Rolle wieder gerecht werden.“ Erkennbar wird, dass das Duo die Massenmedien aus ihren Echokammern herausführen will. Hilfe durch Fremdhilfe als Therapie.

Aufruf und Appell

Nennen wir es Enttäuschung. Precht und Welzer teilten einen Aufruf in der „Emma“, wonach die Waffenlieferungen in die Ukraine gestoppt werden sollten, und sich einem Appell in der „Zeit“ zu sofortigen Friedensverhandlungen angeschlossen. Das hat in Öffentlichkeit und Massenmedien zu viel Kritik geführt.

Nennen wir es Verwunderung. Precht mit eigener Talkshow im ZDF und Welzer mit zahlreichen Talkshow-Auftritten konnten und können ihre Meinungen in den „selbstgleichgeschalteten Medien“ ausbreiten. Irgendetwas läuft da fundamental schief – entweder bei den Massenmedien oder bei Richard David Precht und Harald Welzer.