Prognose: „Barbie“ schlägt „Oppenheimer“ Hype-Film steuert auf Platz 1 der Kinocharts zu

In den sozialen Netzwerken wird seit Wochen einem ungewöhnlichen Kino-Duell entgegengefiebert, das für Memes den Spitznamen „Barbenheimer“ verpasst bekommen hat. Der Anlass: Die Filme „Barbie“ und „Oppenheimer“ starten in derselben Woche.

Beide haben das Potenzial, viele Zuschauer:innen in die darbenden Kinos zu locken, könnten aber unterschiedlicher sind sein:

Der eine bringt die wohl berühmteste Spielzeugpuppe der Welt auf die Leinwand, gespielt von Margot Robbie, der andere ist ein dreistündiges Drama über den Erfinder der Atombombe Julius Robert Oppenheimer.

Trend: „Barbie“ vor „Oppenheimer“

Netflix, TikTok und Corona haben der Kinobranche schwer zugesetzt, Hits werden dringend gesucht. Und es sieht tatsächlich ganz danach aus, als ob „Barbie“ von Greta Gerwig und „Oppenheimer“ von Christopher Nolan liefern werden – der Puppen-Film allerdings noch mehr als das Physiker-Biopic.

Darauf deutet der am Freitag beim verlässlichen Statistik-Portal „Inside:Kino“ veröffentlichte Trend für Deutschland hin.

„Barbie“: Erwartet werden ca. 700.000 Besucher:innen von Donnerstag bis Sonntag. Das wäre Platz eins der Kinocharts und der bisher zweitbeste Kinostart des Jahres, hinter dem „Super Mario“-Film.

„Oppenheimer“: Erwartet werden ca. 400.000 Besucher:innen von Donnerstag bis Sonntag. Das wäre Platz zwei der Kinocharts und besser als die vorherigen drei Filme von Christopher Nolan („Tenet“, „Dunkirk“ und „Interstellar“).



Robert Downey Jr als Lewis Strauss und Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer © IMAGO/Picturelux

Die bessere Aussicht für Barbie überrascht nicht. Seit Wochen greifen hier eine ausgeklügelte Werbekampagne und ein Online-Hype basierend auf quietschbunten Trailern, Bildern sowie der einen oder anderen Kindheitserinnerung an die Puppen perfekt ineinander.

Auch in den USA, dem weltweit größten Kinomarkt, erwarten Branchenkenner sehr gute Zahlen. Die Seite „Boxofficepro.com“ geht davon aus, dass „Barbie“ zum Start 140 bis 175 Millionen US-Dollar einspielt (Filme starten in den USA freitags, es geht also um den Zeitraum Freitag bis Sonntag).

In Reichweite ist damit der erfolgreichste Start eines Films mit weiblicher Regie, diesen Titel hält derzeit die Comicverfilmung „Captain Marvel“ mit 153.4 Millionen Dollar (Regie: Anna Boden, Ryan Fleck).

Für „Oppenheimer“ werden zwischen 52 und 72 Millionen US-Dollar erwartet.

Womöglich gelingt Christopher Nolan damit sein erfolgreichster Filmstart außerhalb des „Batman“-Franchises, zu dem er drei Filme beisteuerte.

Insgesamt könnte nach der Prognose von „Boxoffice.com“ eines der erfolgreichsten Kinowochenenden seit 2019 anstehen, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, die zu Kinoschließungen und zahlreichen Start-Verschiebungen führte.

Bemerkenswert ist der sich abzeichnende Erfolg von „Barbie“ und „Oppenheimer“ auch deswegen, weil es um zwei Filme geht, die nicht in das klassische Hollywood-Erfolgsmuster der vergangenen Jahre passen: Superheld:innen wird man hier vergebens suchen.

Überhaupt ist derzeit fraglich, wie es mit dem dominanten Genre der vergangenen Dekade weitergeht. Mehrere Marvel-Filme blieben zuletzt hinter den Erwartungen zurück, die jüngsten Filme der Konkurrenz von DC gerieten gar zu veritablen Kassen-Flops.

Wobei Hollywood nicht Hollywood wäre, wenn es nicht auch den „Barbie“-Film als Auftakt zu einer neuen Reihe sehen würde. Die Firma Mattel plant jedenfalls schon viele weitere Filme basierend auf populären Spielzeugmarken.