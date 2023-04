Promis, Politiker, Journalisten Warum tausende Twitter-Profile ihren blauen Haken verlieren

Eigentlich wollte das US-Unternehmen Twitter die Entfernung alter Verifizierungsplaketten bereits vor 20 Tagen umsetzen. Am Mittwoch erklärte der Kurznachrichtendienst, dass es in der Umsetzung gut vorankomme und der blaue Haken für prominente Twitter-Profile ab Donnerstag entfernt werde.

Einem Tweet des Plattform-Eigentümers Elon Musk zufolge war dieser Schritt eigentlich für den 1. April angedacht. Nun korrigierte der Unternehmer das Datum auf Donnerstag, den 20. April 2023, berichtet unter anderem die „Washington Post“.

Mehr als ein Jahrzehnt lang wurden einige Twitter-Konten mit einem blauen Häkchen versehen. Die Verifizierungsplakette sollte den Nutzern visuell signalisieren, dass es sich bei dem Twitter-Konto tatsächlich um die angegebene Person handelt.

Warum soll das blaue Häkchen abgeschafft werden?

Als Musk den Kurznachrichtendienst im vergangenen Herbst übernahm, war einer seiner ersten Maßnahmen die angekündigte Entfernung des blauen Häkchens. Wer die visuelle Verifizierung auch weiterhin nutzen wollte, sollte künftig ein Twitter-Abonnement für monatlich 7,99 US-Dollar abschließen.

Eine voreilige Umsetzung des neuen Abomodells endete für das Unternehmen nicht wie geplant. Nachdem Twitter bereits im vergangenen Jahr die Verfizierungszeichen entfernt hatte, kamen unzählige Imitationskonten in Umlauf, die sich als offizielle Promi-Accounts ausgaben.

Elon Musk twitterte am 6. November 2022, dass er mit der Entfernung der kostenlosen blauen Häkchen eine Demokratisierung der Plattform anstrebe. „Eine umfassende Verifizierung wird den Journalismus demokratisieren und die Stimme des Volkes stärken“, hieß es im Tweet.

Einige begrüßten Musks Schritt als Vorstoß für mehr Gleichberechtigung auf der Website, andere äußerten die Befürchtung, dass die Änderung die Verbreitung von Fehlinformationen begünstigen könnte.

Prominente Accounts wehren sich gegen Abo-Modell

Das von Musk geplante Abo-Modell wird von betroffenen Prominenten, Politikern und Nachrichten-Accounts kontrovers diskutiert. Der US-Schauspieler und legendäre Star-Trek-Darsteller William Shatner beschwerte sich gar öffentlich über das von Twitter geplante Abo-Modell.

„Ich möchte dabei bleiben, aber ich möchte sicher sein, dass es meine Stimme und meine Gedanken sind, die die Leute hören und lesen, und nicht jemand, der mir in irgendeiner Weise schaden will“, sagte Shatner in einem Interview mit der Washington Post. Der Schauspieler kündigte an, vorerst ohne blaues Häkchen zu bleiben.

Auch die New York Times weigerte sich bislang zugunsten des blauen Häkchens auf das kostenpflichtige Modell zu wechseln. Nach aktuellem Stand ist der Twitter-Account der weltweit bekannten Nachrichtenseite auch weiterhin ohne Verfizierungszeichen online.

Twitter-Partner Microsoft springt ab

Parallel zu der breiten Kritik an der geplanten Abschaffung des blauen Verifikationssymbols sieht sich Twitter aktuell mit einer weiteren Problematik konfrontiert.

Der Software-Riese Microsoft kündigte an, die Twitter-Accounts aus einer Werbekunden-Plattform zu entfernen. Mithilfe des Microsft-Dienstes konnten Anzeigenkunden ihre Aktivitäten bei Online-Diensten verwalten.

Die Entscheidung kommt zeitgleich zum Inkrafttreten einer Änderung des Twitter-Preismodells für den Schnittstellen-Zugang. Unternehmens-Kunden sollen dafür mindestens 42.000 Dollar im Monat bezahlen. Das war vielen kleineren Entwicklern aber zu teuer.

Ohne einen Zugang zu den Twitter-Schnittstellen kann die Software anderer Anbieter zum Beispiel keine Tweets auf der Plattform veröffentlichen. Bei dem Microsoft-Dienst können Nutzer Beiträge verfassen und veröffentlichen oder sehen, wie populär sie waren.

Musk kündigt Klage gegen Microsoft an

Twitter-Besitzer Elon Musk behauptete daraufhin, Microsoft habe „illegal“ auf Daten des Online-Dienstes zum Training von Software zugegriffen. „Zeit für eine Klage“, ergänzte er.

Der Tech-Milliardär konkretisierte den Vorwurf nicht. Microsoft ging einen milliardenschweren Pakt mit dem Start-up OpenAI ein, bei dem unter anderem der populäre Chatbot ChatGPT entwickelt wurde.

Bei Twitter brachten Werbeeinnahmen traditionell den Großteil des Geschäfts ein. Nach der Übernahme durch Musk gab es eine Abwanderung von Anzeigenkunden. Er hofft nun stärker auf Abo-Erlöse von Nutzern und Unternehmen. (Tsp, dpa)