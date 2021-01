Guten, tragenden Rückenwind, das kann im linearen Fernsehen eine jede Sendung gebrauchen. Also wird im privaten Programm von ProSieben „Late Night Berlin von Montag nach Dienstag wechseln. Die von Klaas Heufer-Umlauf moderierte und von Florida TV produzierte Sendung wird dann im Anschluss an die erfolgreichen Shows von „Wer stiehlt mir die Show?“ bis „The Masked Singer“ plus das dazugehörige „red Spezial“ laufen.

Die Shows sind Eigenproduktionen von ProSieben, weswegen Senderchef Daniel Rosemann über den vom 16. Februar an neuen Dienstag lauthals jubelt: „Soviel ProSieben auf ProSieben gab es dienstags lange nicht.“

Serien lassen Late-Show nicht strahlen

"Late Night Berlin“ wird bislang am Montag ausgestrahlt, nach den Serien, die allesamt nicht mit gewaltiger Aufmerksamkeit prunken können. Das verschafft der launigen Tages- und Wochenschau von Heufer-Umlauf nicht den Rückenwind, der den Zuschauerschnitt über die bislang Grenze der 500 000 Zuschauer heben konnte. Jetzt also Dienstag, und dass RTL von Ende Januar an die bei TVnow ausgestrahlte Sendung „Täglich frisch geröstet“ just an diesem Tag ins Programm nimmt, soll den Umfang der Late-Night-Gemeinde weiter steigern.