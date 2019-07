Das Sommerfernsehen hat einen Sommerhit - "The Masked Singer". Die ProSieben-Show konnte auch am Tag des Hitzerekords seine Quoten steigern. "The Masked Singer" interessierte am Donnerstag 29,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen Zuschauer - - das waren nochmal 1,8 Prozentpunkte mehr als in der vergangenen Woche.

Dieser deutliche Anstieg rührt vor allem daher, dass die Hitze dem Interesse an "The Masked Singer" überhaupt keinen Abbruch tat. Während alles in allem nämlich am Donnerstagabend weniger Zuschauer vor dem Fernseher saßen als noch in der Vorwoche, wie der Branchendienst dwdl berichtet, stieg die Reichweite der ProSieben-Show sogar nochmal leicht an. 3,16 Millionen Zuschauer sahen diesmal im Schnitt zu, nochmal 40. 000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil lag hier bei 14,0 Prozent. "The Masked Singer" war damit sogar beim Gesamtpublikum die meistgesehene größere Primetime-Sendung. Mehr Zuschauer zählten nur Nachrichten und der Hitze-"Brennpunkt" im Ersten mit 4,23 Millionen. Was "The Masked Singer" bei seinen Fans, es gibt auch jede Menge Kritiker an diesem "einfallslosen Format", sehr gut erreicht: Es wird in den sozialen Medien sehr fleißg diskutiert, wer unter der Maske und in den aufwendigen Kostümen steckt. Das wiederum befeuert die Einschaltquote.

Stefanie Hertel war der "Panther"

In der Ausgabe am Donnerstag ist Stefanie Hertel ist an ihrem 40. Geburtstag in der Show „The Masked Singer“ als Panther enttarnt worden. Die Sängerin bekam die wenigsten Anrufe und musste sich deshalb am Ende enttarnen. „Es gibt immer noch Menschen da draußen, die mich etwas falsch einschätzen. Ich glaube, das war eine ganz gute Gelegenheit, da mal was zu zeigen“, erklärte die Musikerin. In den Shows zuvor hatte Hertel etwa „Highway To Hell“ von AC/DC, „Sucker“ von den Jonas Brothers oder „Memory“ von Barbra Streisand gesungen.

Fünf Undercover-Sänger, fünf Enthüllungen: Welcher Star behält am längsten seine Maske auf? Im Finale von "The Masked Singer" am nächsten Donnerstag kämpfen der Astronaut, der Engel, der Grashüpfer, der Kudu und das Monster um den Pokal. Wer gewinnt, entscheiden die Zuschauer.