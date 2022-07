Nach übereinstimmenden Medienberichten kehrt Dieter Bohlen im kommenden Jahr in die Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) zurück. Sowohl „Bild“ als auch der Mediendienst DWDL.de berichten unabhängig voneinander, dass Bohlen in der 20. Staffel dafür sorgen soll, die Quotenerosion der RTL-Castingshow unter dem derzeitigen Jury-Chef Florian Silbereisen zu beenden. „Bild“ will sogar erfahren haben, dass Bohlen bereits den Vertrag unterschrieben hat.

Ob es einen gemeinsamen Jury-Vorsitz der beiden ungleichen Entertainer geben wird oder ob Silbereisen nach einer Rückkehr von Bohlen die Jury verlässt, darauf gehen die Berichte nicht ein. Weder Bohlen noch Silbereisen haben sich bislang zu den Spekulationen geäußert.

Von RTL heißt es, man werde den „Bild“-Bericht nicht kommentieren. „Ein Statement folgt aber zur gegebenen Zeit“, sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Nähere Angaben zum Timing machte der Sprecher nicht, die Veröffentlichung des Statements werde aber „sicher nicht blitzartig“ sein.

Was für eine neuerliche Strategieänderung spricht

Von einem klaren Dementi kann damit allerdings nicht gesprochen werden. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass RTL bei DSDS den Kurs erneut ändert. Vor 16 Monaten beendete RTL die Jurytätigkeit von Bohlen, der vom Start des Formats im Jahre 2002 bis einschließlich der 18. Staffel im vergangenen Jahr durchgängig die Jury geleitet hatte. Weniger Krawall, mehr Einfühlungsvermögen, lautete fortan die Devise von RTL-Geschäftsführer Henning Tewes, der den 68-jährigen „Pop-Titan“ durch den 40-jährigen „Traumschiff“-Kapitän ablöste.

Nach zwei Jahrzehnten sei der richtige Zeitpunkt für „Veränderung und Weiterentwicklung“ gekommen, hieß es zur Begründung. Doch offenbar ging damit keine Umkehr der negativen Quotenentwicklung einher.

Sukzessive waren die Zuschauerzahlen von 9,5 Millionen in 2002 über 6,5 Millionen in Staffel sieben bis auf 3,2 Millionen in 2021 zurückgegangen. Mit Silbereisen sank die Zahl der Zuschauer in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen nochmals dramatisch auf zuletzt unter zwei Millionen Zuschauer. „Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut“, zitiert „Bild“ einen namentlich nicht genannten RTL-Mitarbeiter.