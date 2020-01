Mangelndes Zuschauerinteresse musste RTL zum Start der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" (Ibes) nicht befürchten. Nachdem das RTL-Dschungelcamp in den Vorjahren zum genauso selbstverständlichen wie inzwischen etwas abgenutztem Eintrag im Terminkalender geworden war, konnten sich Gegner und Verteidiger des TV-Formats nun wieder öffentlich mit Kritik oder Verständnis überbieten. Ist es moralisch vertretbar, wenn die Teilnehmer des Dschungelcamps in Insekten baden, wenn im gleichen Kontinent Milliarden Tiere im Feuer qualvoll verenden? Diese Frage bewegt die Fernseh-Nation und macht das Dschungelcamp zu einem Top-Gesprächsthema.

Frage Nummer eins lautete entsprechend: Wie geht RTL damit um? Die Antwort: kurz und bündig. Erstens läuft in Australien derzeit ebenfalls eine einheimische Version des Dschungelcamps, wie Moderatorin Sonja Zietlow nüchtern feststellte. Und zweitens kann RTL weder etwas dafür, dass es auf vielen Orten der Welt brennt, noch kann der Sender etwas daran ändern, wie ihr Moderationskollege Daniel Hartwich hinzufügte. Oder wie die australische Botschafterin in Berlin bemerkte: In Australien ist jede Hilfe zum Wiederaufbau willkommen. RTL, seit Jahren in Australien zu Gast, nennt die Spende von 100.000 Euro zum Start der Show entsprechend eine Hilfe aus Überzeugung und fordert die Zuschauer auf, ebenfalls mit Spenden zu helfen.

Stolz auf den Professor Doktor Günther Krause

In die Tom-Buhrow-WDR-Entschuldigungsfalle tappt hier also niemand, dafür gibt es genügend andere Fallen, wobei Ibes gleich bei Frage Nummer zwei ist: Wie führt sich Ex-Minister Günther Krause ins Camp ein? RTL ist extrem stolz darauf, erstmals einen Politiker in der Show zu haben, zudem noch einen Professor Doktor wie mehrfach betont wird. Darum wird er statt im Hubschrauber mit Edelkarosse und Motorradstaffel ins Camp geleitet und muss zudem keine Dschungelprüfung absolvieren.

Das Konzept geht auf: Günther Krause bekommt Oberwasser. Seine ministeriellen Fehltritte erklärt er bereitwillig als Fake News und von den Medien inszenierte Fettnäpfchen, eine mediale Hetzjagd eben. Seine Mission im Camp: Die Menschheit davon überzeugen, dass man die kosmische Strahlung für die Erzeugung von Energie nutzen kann. Der Günther macht den Horst, Sven Ottke zeigt Teamleader-Qualitäten, Sonja Kirchberger lässt sich nicht hetzen und Sternchen Anastasiya Avilova kommt zwischen dem Planeten Merkur und ihrem Ex-Lover, das Model Marcus Schenkenberg, durcheinander.

Großbrände im "Nachtjournal"

Dass sich in Australien die Situation der Brände sich wieder verschärft hat, weil zwei Feuer zu einem Großbrand verschmolzen sind und den Südosten des Kontinents bedrohen, wird erst nach der Sendung im "RTL-Nachtjournal" thematisiert. Im Camp gibt es kein Feuer nirgends. Wenn hier etwas nicht ganz durchsichtig ist, dann der Frühnebel, aber sich kein Rauch. Das normale Leben muss hier draußen bleiben, das erfahren die Teilnehmer gleich zu Beginn auf die harte Tour.

Auch vergeht den Zuschauern beim Fernsehbesuch des Dschungelcamps ganz offensichtlich nicht der Appetit. Der Lebensmittelfabrikant Gutfried bewirbt Fleischwurst und Salami in Scheiben, Hosta weckt Lust auf Schoko-Puffreis und Ovomaltine will Crunchy Cream ohne Palmöl an den Verbraucher bringen. Autohersteller Opel wirft im Intro zur Sendung den neuen Corsa-e im Dschungel ab. Wenn schon zurück zur Natur, dann bitte im Viertürer auf schwarzen Alufelgen.

Das australische Blätterdach leuchtet auch im Jahr 2020 so grün wie eh und je. Es gibt Extrem-Prüfungen wie den Gang über eine wacklige Hängebrücke ohne Halteleinen und auf dem Speiseplan stehen weiterhin Tiervaginas und -hoden sowie Kakerlaken und Grillen. Same procedure as every year, wie es beim Dinner for Twelve heißt. Und auch die Werbepreise bleiben hoch. Der klassische Einspieler mit 30 Sekunden kostet mindestens 47.250 Euro, die teuersten Platzierungen liegen sogar bei über 100.000 Euro, wie die Experten von „Horizont“ ermittelten. Eine besondere Sonderwerbeform von McDonald’s wird es erst später geben: Wer aus dem Camp rausgewählt wird, wird auf dem Weg ins Hotel mit einem Zwischenstopp beim Burgerbrater getröstet.

Auch nach der xten Staffeln noch ein Millionenpublikum

Von den Bestwerten des Jahres 2014 – damals kam RTL mit dem Dschungelcamp auf annähernd 8,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von über 50 Prozent, ist Ibes inzwischen ein Stück weit entfernt. Das Finale sahen vor einem Jahr aber immerhin noch 6,35 Millionen Menschen. Die Debatte über das Für und Wider zum Dschungelcamp werden jedoch nicht geschadet haben.

Den Buschbränden in Australien kann man sich medial freilich auch anders nähern. Der Sender Dmax hat mit „Outback Inferno“ die Arbeit der Feuerwehrleute in einer TV-Serie begleitet, sie wird nun anlässlich der neuen Notsituation von Dienstag an wiederholt. Immerhin in einem lässt sich RTL nicht lumpen. Ebenso wie bei Dmax gibt es die Spendenaufrufe.