Der Kölner Privatsender RTL bekommt eine neue Führung. RTL-Geschäftsführer Frank Hoffmann, 52, gibt nach sechs Jahren an der Spitze von RTL die Verantwortung an den gleichalten Jörg Graf ab, der zuvor unter anderem für den internationalen Fremdprogrammeinkauf und seit 2017 zudem für den Free-TV-Sender Nitro zuständig war. Hoffmann verlässt das Unternehmen "auf eigenen Wunsch und im besten Einvernehmen". Er war 28 Jahre für die Mediengruppe tätig.

Der Vorstandschef von RTL Deutschland, Bernd Reichart, lobte Hoffmann als einen "der profiliertesten Programmmacher, der RTL Television über sechs Jahre die Marktführerschaft in einem herausfordernden Markt gesichert hat". Auch die Wirtschaftlichkeit der von ihm geführten Sender habe er erfolgreich ausgebaut.

Von Hoffmanns Nachfolger Jörg Graf wird erwartet, dass er den "Flaggschiffsender mit frischen Impulsen erfolgreich" weiterentwickelt. "Durch seine langjährige Erfahrung ist er bestens mit der deutschen Kreativ-Branche, den lokalen und internationalen Produktionsfirmen sowie mit den US-Studios vernetzt. Er weiß daher sehr genau um die konkreten Bedürfnisse der Kreativen und Produzenten, kennt den Publikumsgeschmack bestens und trifft jetzt auch die Programmentscheidungen, wodurch wir an Tempo zulegen werden", schreibt Reichart in der RTL-Mitteilung.

Sascha Schwingel ersetzt Bernd Reichart

Auch beim RTL-Sender Vox wird die Spitze neu besetzt. Sascha Schwingel, zuvor für die ARD-Tochter Degeto tätig, wird die Geschäftsführung des Senders übernehmen, wie die Mediengruppe am Mittwoch mitteilte. Ziel der Neuordnung sei die Neuausrichtung des TV-Senderbereichs, "um die Entwicklung eigener Ideen und Formate künftig noch stärker und schneller voranzutreiben". Schwingel, 47, folgt im Frühsommer auf den 44-jährigen Reichart, der zum 1. Januar als CEO die Gesamtverantwortung für die Mediengruppe RTL Deutschland übernommen hat. In der ARD-Tochter Degeto war Schwingel seit 2016 Leiter Redaktion & Programm-Management und hatte zuletzt die Drama-Serie „Babylon Berlin“ verantwortet. Bereits zuvor war er bei der damaligen UFA-Tochter TeamWorx an Großproduktionen wie „Die Sturmflut“ und "Die Hindenburg" für RTL und „Dresden“ für das ZDF maßgeblich beteiligt.