Was verbindet Costa Cordalis, Ingrid van Bergen und Filip Pavlović? Sie alle sind aus einer Staffel von „Ich bin ein Star“ als Sieger hervorgegangen. Doch während es sich bei dem Dschungelkönig der ersten Staffel von 2004 und der Dschungelkönigin 2009 von Staffel vier um Prominente handelt, deren Namen man auch unabhängig vom RTL-Dschungel kennt, ist Reality-TV-Star Filip Pavlović („Bachelorette“) eher ein König im Wartestand.

Wegen der Corona-Reisebeschränkungen konnte das Dschungelcamp 2021 weder in Australien noch im Ausweichort in Wales stattfinden. Stattdessen musste RTL das Camp nach Hürth verlegen und der Sieger bekam nicht die gewohnte Krone, sondern die Zusage, der erste bestätigte Teilnehmer des nächsten echten Dschungelcamps 2022 in Australien zu werden. Doch ob RTL dieses Versprechen einlösen kann, ist ungewiss, wie „Bild“ und der Mediendienst DWDL spekulieren.

RTL hält am Wunschort Australien fest

Bei RTL in Köln hält man indes an den Planungen für 2022 fest. Ein Camp soll es werden, keine Ersatzshow. "Wir tun alles für unseren Wunsch, dass wir das nächste Dschungelcamp in Australien produzieren“, sagte Sprecher Claus Richter dem Tagesspiegel.

Für Großbritannien hat Produzent ITV indes entschieden, auch im kommenden Jahr auf Wales statt Australien zu setzen. Angesichts der unklaren Lage, welche Reisebeschränkungen es Anfang des kommenden Jahres geben könne, seien die logistischen Probleme zu groß, lautet die Begründung, auch 2022 das Camp im Gwrych Castle aufzuschlagen. Die guten Quoten dieses Jahres dürften ein Übriges getan haben.

Die Planungen von RTL laufen indes unberührt von ITV und Wales, heißt es derzeit aus Köln. Allerdings rückt der Moment der Entscheidung immer näher. Mit Blick auf die Quoten ist auch für RTL nur eine Option undenkbar: ganz auf „Ich bin ein Star“ zu verzichten. Mit 2,54 Millionen Zuschauern im Durchschnitt (der Marktanteil in der Gesamtzuschauerschaft lag bei 12,1 Prozent und in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar bei 18,9 Prozent) zwar nicht die „Große Dschungelshow“ von 2021 zwar unten den Werten des Vorjahres, als im Durchschnitt 5,28 Millionen Menschen einschalteten (Markanteil 24,6 bzw. 37,9 Prozent), aber immer noch deutlich über dem Senderschnitt von RTL. Der betrug in der vergangenen Saison 7,7 Prozent in der Gesamtzuschauerschaft und 10,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe.