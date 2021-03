Julian Reichelt, der Vorsitzende der Chefredaktion von "Bild" kann nach Abschluss des Compliance-Verfahrens gegen sich an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Das teilte das Medienhaus Springer am Donnerstag mit. Der Springer-Vorstand sei zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht gerechtfertigt wäre, Julian Reichelt aufgrund der in der Untersuchung festgestellten Fehler in der Amts- und Personalführung von seinem Posten als Chefredakteur abzuberufen.

Zugleich wird die Redaktionsleitung von "Bild" als Doppelspitze neu aufgestellt. Alexandra Würzbach, 52, derzeit Chefredakteurin der "Bild am Sonntag" und Mitglied der Chefredaktion der "Bild"-Gruppe, wird gleichberechtigte Vorsitzende der Chefredaktionen von "Bild".

Julian Reichelt wird sich künftig auf die Schwerpunkte Bild Print und digital sowie Bild Live konzentrieren. Die Schwerpunkte von Alexandra Würzbach werden die "Bild am Sonntag" sowie das übergreifende Personal- und Redaktionsmanagement sein. Für die inhaltliche Ausrichtung aller Produkte der „Bild“-Gruppe sind Alexandra Würzbach und Julian Reichelt gemeinsam verantwortlich.

Der Untersuchungsbericht des Compliance-Verfahrens hatte sich mit verschiedenen Vorwürfen bezüglich des Verhaltens von Julian Reichelt befasst hat. Das unternehmensinterne Compliance-Management habe im Auftrag des Vorstands mit Unterstützung externer Experten über einen Zeitraum von mehr als vier Wochen verschiedene Hinweise auf mögliches Fehlverhalten des Vorsitzenden der "Bild"-Chefredaktionen untersucht und ausgewertet. "Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse hat der Vorstand der Axel Springer SE beschlossen, dass Julian Reichelt seine Arbeit fortsetzt und die am 12. März 2021 auf Wunsch von Julian Reichelt erfolgte Freistellung mit sofortiger Wirkung aufgehoben wird."

Im Kern der Untersuchung standen die Vorwürfe des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einvernehmlichen Beziehungen zu Mitarbeiterinnen sowie Drogenkonsum am Arbeitsplatz. Es habe keine Vorwürfe und auch im Untersuchungsverfahren keine Anhaltspunkte für sexuelle Belästigung oder Nötigung gegeben, so der Springer-Konzern. Julian Reichelt hat die Vermischung von beruflichen und privaten Beziehungen eingeräumt, die oben genannten Vorwürfe jedoch bestritten und dies auch eidesstattlich versichert.