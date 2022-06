Borussia Dortmund tut es, Bayern München tut es, Manchester City sowieso und nun also auch Schalke 04: eine Vereins-Doku beim Streamingdienst. RTL+ wird im Herbst eine sechsteilige Langzeit-Dokumentation ausstrahlen, für die der FC Schalke 04 eine Saison lang auf dem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga begleitet wurde. „Schalke 04 – Zurück zum Wir“ ist nach Angaben von RTL+ als „authentisches Porträt“ angelegt, das auch den Umbruch zeigt, den der Traditionsclub hinter sich hat. „Wir wollen den Fußballfans auf RTL+ eine neue Heimat bieten, mit exklusiven Spielen der Uefa Europa League und Uefa Europa Conference League, aber auch mit Dokus über Helden des deutschen Fußballs“, sagt Frauke Neeb, Programmdirektorin von RTL+.

Für Schalke O4 ist es noch ein weiter Weg in die Euro League, in die Nähe gar von Borussia Dortmund, Manchester City oder Bayern, ein Zugpferd dürfte der fanstarke Traditionsverein für den Streamingdienst trotzdem sein.

Der größte Umbruch in der Vereinsgeschichte

„Unser Verein blickt auf eine in vielen Belangen historische Spielzeit zurück. Trotz aller Unsicherheiten und Zukunftssorgen hat die Vereinsführung im Frühjahr 2021, als der Abstieg schmerzte und kaum jemand von einem umjubelten Comeback zu träumen wagte, die mutige Entscheidung getroffen, den größten Umbruch in der Vereinsgeschichte filmisch festhalten zu lassen, mit heutigem Wissen ein Glücksfall“, so Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender von Schalke 04. Produziert wird die Doku-Reihe von Warner Bros. ITVP Deutschland.

Zuletzt, im Herbst 2021, hatte Amazon Prime Video „FC Bayern – Behind the Legend“ auf den Markt gebracht, eine sechsteilige Doku-Reihe über Geschichte und Gegenwart des Rekordmeisters, die den Spielern tatsächlich bis in die Kabinen und Kältekammern gefolgt ist, dann aber weniger investigativ-kritisch, denn recht ehrfürchtig.