Hat irgendeiner schon mal schneller eine Talkshow-Moderation aufgegeben? Sebastian Fitzek wird das "Riverboat Berlin" nach knapp einem Jahr wieder verlassen. Seine letzte Moderation mit Kim Fisher findet am 26. August zusammen mit Kim Fisher in den dritten Programmen von RBB und MDR statt. Fisher bleibt an Bord.

Fitzek begründete seinen Schritt laut einer RBB-Mitteilung folgendermaßen: "Ich hätte gerne noch sehr viel länger weiter gemacht, selten hat mir eine kreative Aufgabe so viel Spaß gemacht wie Riverboat Berlin. Aber neue Buchprojekte bedingen mehrmonatige Schreibklausuren, was sich mit einer regelmäßigen Moderation leider nicht vereinbaren lässt." Im Parcours seiner Danksagungen hob Fitzek vor allem Kim Fisher hervor. "Ganz besonders danke ich der Person, die die Show lebt und atmet wie keine Zweite: der wundervollen Kim Fisher, mit der mich über die tolle Zusammenarbeit mittlerweile eine Freundschaft verbindet. Der Sendung bleibe ich als Zuschauer treu und, sollte man mich einladen, selbstverständlich auch als Gast." Der RBB fand keine Worte des Dankes noch des Bedauerns.

Start im Oktober 2021

Fisher und Fitzek hatten am 15. Oktober 2021 gemeinsam das "Riverboat Berlin" gestartet, das dann im 14-täglichen Wechsel mit dem "Riverboat Leipzig" - moderiert von Kim Fisher und Jörg Kachelmann - und damit wöchentlich in den Programmen von RBB und MDR ausgestrahlt wurde und wird. Wer den Krimischriftsteller Fitzek als Moderator des Unterhaltungstalks erlebt hat, wird seinen Abgang nicht sonderlich bedauern. Quasi hüftsteif, wenig extrolvertiert und nicht brennend an den Gästen interessiert, das war schon ein Klassenunterschied zum "Talkshowtier" Kim Fisher.

Der RBB, notorisch schwach bei diesem Fernsehformat, darf sich überlegen, ob die Kooperation mit dem MDR zu seinem Nutzen war. Im RBB-Sendegebiet Brandenburg schalten die Zuschauerinnen und Zuschauer lieber den MDR ein als den RBB ein, wenn das "Riverboat" läuft. Im gesamten RBB-Gebiet ähnelten die Quoten zuweilen den toten Fischen in der Oder.

Fisher ist das Gesicht der Show

In der RBB-Mitteilung wird das "Riverboat" als die "erfolgreichste Talkshow des Ostens" gefeiert. Das ist richtig und noch richtiger wird die Feststellung, wenn erwähnt wird, dass der Erfolg ein Erfolg des "Riverboats Leipzig" ist. Kim Fisher ist das Gesicht der Talkshow, wenn man so will, das Talkgesicht des Ostens.

Am 9. September wird sie erst mal alleine das "Riverboat Berlin" moderieren. Ob sie einen neuen Partner oder eine neue Partnerin bekommt? Der RBB grübelt noch. Wenn ja, muss es ein "Berliner Gesicht" sein. Müsste sich finden lassen, Berlin ist ja die Hauptstadt von allem.

Sebastian Fitzek wird längst an seinen Schreibtisch zurückgekehrt sein. Er hat sich für das große Geldverdienen als Krimiautor entschieden. Sein Verlag wird jubeln.