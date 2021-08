Das vermutlich letzte Triell der drei Spitzenkandidaten im Bundestagswahlkampf findet eine Woche vor der Abstimmung bei den Sender der ProSiebenSat1-Gruppe statt. Am Sonntag den 19. September um 20 Uhr 15 stellen sich Armin Laschet (CDU), Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne) den Fragen von ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis und ihrer Sat-1-Kollegin Claudia von Brauchitsch, kündigte Senderchef Daniel Rosemann am Donnerstag an.

„Ich freue mich, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der TV-Duelle und -Trielle zu einem dritten Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidat:innen kommt“, sagte Rosemann, der mit dem Live-Triell auf den Kanälen der Gruppe (ProSieben, Sat1, Kabel Eins sowie im Youtube-Channel von „Galileo“) vor allem die jüngeren Wählergruppen ansprechen will. In ARD und ZDF treffen die drei Spitzenkandidaten bei ARD und ZDF aufeinander, bei RTL treten sie bereits am 29. August gegeneinander an.

Anders als beim Triell wird CDU-Mann Laschet bei der „ProSieben-Bundestagswahlshow“ nicht dabei sein. Aus Termingründen, wie es heißt. Am 1. und am 15. September werden sich SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz beziehungsweise die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock in der Prime-Time-Sendung den Fragen von Moderator Louis Klamroth und den anwesenden Bürgern stellen.

„Kannste Kanzleramt?“ ProSiebenSat1 will die jüngeren Wähler ansprechen

Beim Schwestersender Sat1 fühlen am 9. September 16 Schüler aus ganz Deutschland Laschet, Scholz und Baerbock in der Sendung „Kannste Kanzleramt?“ auf den Zahn. Es geht um Fragen wie Digitale Schule, Klimaschutz und Fremdenfeindlichkeit, aber auch Fragen wie „Worüber haben Sie eigentlich während der Pressekonferenz zur Flutkatastrophe gelacht, Herr Laschet?“ sollen gestellt werden.

