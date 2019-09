Die Unternehmer Holger und Silke Friedrich, die neuen Besitzer der "Berliner Zeitung", haben die Zeitung offenbar seit 15 Jahren nicht mehr gelesen. Das erklärte der ehemalige IT-Unternehmer Holger Friedrich im Interview mit dem "Spiegel". "Wir sind 2004 nach London gezogen. Wir hatten die Firma an SAP verkauft und das Gefühl, endlich das zu machen, was wir immer wollten", so Friedrich. Als das Paar nach einem Jahr zurückkam, habe es demnach "nicht mehr angefangen, die Zeitung zu bestellen".

Auch mit den anderen Berliner Zeitungen haben sich die Friedrichs offenbar kaum beschäftigt. "Welcher Markt?", äußerte Silke Friedrich gegenüber dem "Spiegel". Holger Friedrich erklärte, wer nach den anderen gucke, habe bereits verloren - "wir machen unseren Plan und schleifen ihn dann mit den Mitarbeitern fein. Und dann arbeiten wir ein paar Jahre daran", so Friedrich weiter.

Unklarheit herrscht weiterhin über den genauen Kaufpreis der Zeitung. "Wir haben uns ein Budget gesetzt, mit dem wir auskommen wollen. Das ist ein komfortabler zweistelliger Millionenbetrag", so Holger Friedrich in dem Interview. Bis Weihnachten will das Ehepaar offenbar herausfinden, "wie viel Personal wir brauchen, mit welchen Fähigkeiten". Die, die nicht mitmachen wollten oder könnten, würden irgendwann von selber gehen, so Silke Friedrich. "Sie haben jetzt niemanden mehr, hinter dem sie sich verstecken können."

Mehr zum Thema Neue Privateigentümer für „Berliner Zeitung“ DuMont verkauft Berliner Verlag an Unternehmerpaar

Das bisher eher eher unbekannte Ehepaar Friedrich hatte am Dienstag verkündet, die "Berliner Zeitung" und den "Berliner Kurier" von der DuMont-Gruppe zu übernehmen. (Tsp)