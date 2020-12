Für Romy Schneider war ihre Rolle als Kaiserin Elisabeth von Österreich in der "Sissi"-Trilogie der 1950er Jahre später mehr Fluch als Segen. Zumindest in Deutschland wurde sie fortan mit dieser Rolle an der Seite von Karlheinz Böhm als Kaiser Franz Joseph gleichgesetzt, erst in Frankreich gelang es ihr, sich davon zu emanzipieren. Mit der unschuldigen Natürlichkeit, die Romy Schneider ihrer "Sissi" mitgab, hatte sie die Herzen der Nachkriegsdeutschen erobert. Nach wie vor gehören die Wiederholungen des von Ernst Marischka inszenierten modernen Märchens zu den Quotenbringern des Fernsehens. Auch dieses Weihnachten verzichtet die ARD nicht darauf.

Als der erste "Sissi"-Film 1955 in die Kinos kam, war Romy Schneider 17 Jahre alt. Devrim Lingnau wird hingegen bereits 24 Jahre alt sein, wenn Netflix die sechsteilige Serie "The Empress" - so lautet jedenfalls der Arbeitstitel - veröffentlicht. Als Devrim Lingnau das erste Mal vor der Kamera stand, war sie 16 Jahre alt.

Devrim Lingnau wird darin nach Romy Schneider und Jessica Schwarz in die Rolle der Kaiserin von Österreich und Ungarn schlüpfen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag meldete. Die Netflix-Pläne für ein "Sissi"-Remake waren bereits im April durchgesickert, nun gibt es die entsprechenden Details für Besetzung und Stab. Kaiser Franz Joseph I. wird von dem 26-jährigen Schauspieler Philip Froissant verkörpert, den Netflix auch für den Thriller „Schwarze Insel“ engagiert hat.

Die ersten Monate am Wiener Hof

„Es ist die große Liebesgeschichte zwischen Elisabeth und Franz, die im Mittelpunkt der Erzählung steht. Elisabeth wird erzählt als junge Frau, die ihrer Zeit voraus war und gegen die starren Regeln des 19. Jahrhunderts und des Hofes rebellierte“, teilte Netflix über die Ausrichtung der Serie mit. Sie wird sich auf die ersten Monate Elizabeths am Wiener Hof konzentrieren.

Die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2021 beginnen, bis "The Empress" aber in den Netflix-Katalog kommt, wird noch ein weiteres Jahr vergehen.

Devrim Lingnau ist den Zuschauern unter anderem aus dem Kinodrama „Auerhaus“ (2019) bekannt, ferner hatte sie Gastauftritte in Krimireihen wie „Unter Verdacht“ oder „Der Kriminalist“.

Showrunner von "The Empress" ist Katharina Eyssen („Zeit der Geheimnisse“). Regie führen Katrin Gebbe („Pelikanblut“) und Florian Cossen („Mitten in Deutschland: NSU“).

"Für ein heutiges Publikum"

Auch wenn die romantische Liebesgeschichte zwischen Elizabeth und Franz Joseph auch in der dieser Serie im Zentrum stehen wird, möchte Katharina Eyssen die Geschichte dennoch neu erzählen. „The Empress bietet uns die Chance die bewegende Geschichte der Kaiserin Elisabeth für ein heutiges Publikum zu erzählen. Einem modernen Frauenbild entsprechend", sagt sie und ergänzt: "Devrim ist nicht nur eine hochbegabte, facettenreiche Schauspielerin, sondern verkörpert für mich eben diese Frau: Intelligent, leidenschaftlich, rebellisch."

Und Philip Froissant werde aus der Rolle des Franz Joseph seinerseits etwas machen, das wir bisher noch nicht gesehen haben: "Einen ambivalenten und faszinierenden Herrscher, dessen Konflikte aktueller sind den je." Neben den bekannten Ingredienzien wie Eifersucht, Intrigen und Machtkämpfen hinter den Kulissen des Habsburger Hofes soll so auch die aufkommenden Frage nach der Freiheit des Volkes thematisiert werden.