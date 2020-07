Die Pflegefachkraft Branka Ivanisevic ist nicht gut auf den Gesundheitsminister zu sprechen. „Wir standen ohne Schutzausrüstung da und das kann ich Ihnen nie vergessen“, sagt sie über die Anfangszeit der Coronakrise in ihrem Pflegeheim. Jens Spahn (CDU) bleibt da nicht viel mehr als bedröppelt zu gucken.

Die Szene steht exemplarisch für den Verlauf von Dunja Hayalis Talkshow zum Pandemie-Alltag in Pflegeheimen. Denn richtig aus der Defensive kommt Spahn in der Folge nicht mehr. Für die Diskussionsrunde hatte die Redaktion auf ein altbewährtes Talkshowprinzip gesetzt: Verantwortliche Politiker treffen auf die Menschen, die deren Entscheidungen umsetzen müssen.

Spahn saß neben der Pflegefachkraft und Gewerkschafterin Ivanisevic auch Helmut Wallrafen, Geschäftsführer der Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach gegenüber. Aus München zugeschaltet ist die TV-Moderatorin Andrea Kaiser, deren Vater in einer Pflegeeinrichtung lebt und an Covid-19 erkrankte.

Hayali begibt sich selbst auf die Suche nach Antworten

Es ist die erste Folge der Reihe, die das ZDF wie die Jahre zuvor sendet, während die anderen großen Talkshows in der Sommerpause sind. Fünf Folgen zu verschiedenen Themen sind geplant, darunter Massentierhaltung und häusliche Gewalt. Gesendet wird immer Donnerstags live um 22.15 Uhr.

Am Thema Corona kommt auch Hayali nicht vorbei. Ein Großteil der an und mit Covid-19 Gestorbenen, so die Moderatorin, habe in einem Altenpflegeheimen gelebt. „Was muss sich ändern? Was brauchen Pflegekräfte wirklich?“, fragt die Moderatorin – und begibt sich zu Beginn gleich selbst auf die Suche nach den Antworten.

Hayali besuchte dafür ein Altenpflegeheim in Berlin-Neukölln und spricht mit Bewohnerinnen und Pflegerinnen über die Problem. Ins Studio bringt sie die Bitte einer Pflegerin an Gesundheitsminister Jens Spahn: „Wir brauchen mehr Zeit und mehr Personal.“ Einen Appell, den Spahn in der Sendung nicht das letzte mal zu hören bekommen wird.

Auch die angriffslustige Pflegekraft Ivanisevic wünscht sich mehr Zeit für ihre Arbeit. „Sie machen schon sehr viel“ sagt sie in Richtung Spahn, „Aber sie müssen noch viel mehr machen.“

Die „blödeste aller Antworten“

Spahn zollt den Pflegerinnen und Pflegern erstmal Respekt und verspricht für eine möglich zweite Welle: „Wir sind besser vorbereitet, ohne Zweifel.“ Soweit so klar und einfach. Doch schon beim nächsten Thema geht es ins Detail: die Prämien für die Pflegerinnen und Pfleger. In der Altenpflege gibt es diese schon – anders als in den Krankenhäusern.

Weil beides jedoch unterschiedliche Systeme sind, kann Spahn hier nur die „klare Erwartung an die Arbeitgeber und Krankenhausbetreiber“ formulieren, dass sie ihren Pflegekräften ebenfalls einen Bonus zahlen. Dass dies die „blödeste aller Antworten“ ist, weiß Spahn dann selbst.

Spahn beschwert sich über das negative Image der Pflege

Spahns Defensivkurs gipfelt darin, dass er sich nach einer guten halben Stunden beschwert, dass noch kein einziges positives Wort über die Pflege verloren worden sei. Pflegefachkraft Ivanisevic hatte zuvor kritisiert, dass sie ihrer Tochter nicht empfehlen könne, ihren Beruf zu ergreifen.

Der Gesundheitsminister dazu: „Wenn sie in so einer Sendung sagen, ich kann meine Tochter nicht in so einen Beruf reinlassen – wie soll sich denn das Image des Berufes verändern, wenn niemand positiv drüber redet?“ Ivanisevic kontert, das ändere sich nur, „wenn derjenige, der den Beruf ergreift auch sein Miete bezahlen kann und mit einem guten Gefühl nach Hause geht.“

Die Beteiligten diskutieren detailverliebt

Beim Auftakt von Hayalis Sommerreihe zeigte sich der Nachteil am Politiker-trifft-Betroffenen-Prinzip der Sendung: Alle Beteiligten diskutieren wild und detailverliebt über den Prozentsatz, den Heimbetreiber Wallrafen für Personalkosten ausgibt (70), die Höhe der Rendite der Pflegeheimbetreiber (2-14 Prozent) und die Vorteile der generalistischen Ausbildung in der Pflege (sie bringt ein besseres Image). Das bleibt oft was für Kenner der Materie. Klare Antworten gibt es kaum – was für Talkkenner natürlich nichts überraschendes ist.

„Mehr Geld bedeutet mehr Arbeitskräfte und mehr Arbeitskräfte bedeutet mehr Zeit“, versucht Hayali die Sendung dann am Ende zusammenzufassen. Spahn kann es sich da nicht verkneifen einzuwerfen, dass mehr Vorgaben auch mehr Kontrollen und damit mehr Dokumentationsaufwand bedeuten würden.

Zum Schluss darf auch noch Kaeser sprechen

Hayali verspricht, dass beim nächsten mal auch über die Dokumentation diskutiert würde – und man glaubt sofort, dass diese Runde auch 45 Minuten darüber diskutieren könnte. Nur, ob man dabei vor dem Fernsehen zuschauen möchte, ist eine andere Frage.

Abgeschlossen wird die Sendung unerklärlicherweise von einem Einzelinterview mit Siemens-Chef Joe Kaeser. Das Format sei eines ihrer Herzensanliegen, so Hayali vor der Sendung. Man hätte ihr mehr Zeit für Nachfragen gewünscht, aber die Zeit drängt.

„Die Coronakrise hat etwas Gutes gehabt, wenn die Welt etwas aus ihr gelernt hat. Daran werden wir gemessen werden“, sagt Kaeser als Schlusswort. Und das gilt nicht nur für den Siemens-Chef, sondern auch für Gesundheitsminister Jens Spahn.