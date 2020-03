Die Fußball-Bundesliga spielt noch an diesem Wochenende, danach ist Pause wegen des Coronavirus bis zum 2. April. Gut für Sky und seine Bundesliga-Live-Konferenz am Samstagnachmittag für alle frei empfangbar, gut auch für die ARD-"Sportschau", die ihr Programm ab 18 Uhr 30 gefüllt kriegt, wenn auch mit Geisterspielen der Ersten und Zweiten Liga.

Die Stunden davor hat das Erste allerdings ein großes Programmproblem. Ab 9 Uhr soll es am Samstag mit Wintersport losgehen: Riesensalom, Slalom, BIathlon, Skispringen, über acht Stunden. Daraus wird in dem geplanen Umfang nichts.

"Am Samstag kommt es aufgrund der vielen Absagen im Wintersport zu umfangreichen Veränderungen unseres Programms am Wochenende", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. "Wir übertragen live die letzten Rennen des Biathlon-Weltcups in diesem Winter aus Kontiolahti. Darüber hinaus kürzen wir das Sportprogramm stark ein und setzen auf Features und Dokumentationen. Die detaillierten Planungsänderungen werden voraussichtlich heute Mittag kommuniziert.“

Absagen und Geister-Wettbewerbe

Der aktuelle Stand in Sachen Wintersport und Corona: Neben der abgesagten Eiskunstlauf-WM in Kanada vom 16. bis zum 22. März, die vielleicht Ende diesen Jahres nachgeholt wird, ist auch die alpine Ski-Saison vorzeitig beendet. Die Langläufer müssen wegen des Einreisestopp für Europäer in die USA auf die Sprintrennen in Minneapolis verzichten, was danach mit dem Weltcup in Quebec/Kanada passiert, ist offen.

Die Skiflug-WM im slowenischen Planica findet ohne Zuschauer statt. In Schweden wurden alle Events abgesagt, damit fallen auch die am ursprünglich Freitag beginnende Para-Biathlon-WM und die Para-Eishockey-EM im April aus. Das Weltcup-Finale der Biathleten kommende Woche in Oslo ist abgesagt.

"Blaulicht-Report" statt Formel 1

RTL und Sky müssen ihr Programm ändern, weil der Formel-1-Auftakt in Melbourne unter anderem wegen eines Coronavirus-Falls im McLaren-Team ausfällt. Am Tag des ersten Grand-Prix-Rennens der neuen Saison in Australien wollte RTL um fünf Uhr morgens mit dem Vorprogramm starten, ab sechs Uhr sollte das Rennen selbst übertragen werden. Statt dessen sendet RTL nun zunächst den "Blaulicht-Report" (ab 4:30 Uhr) und anschließend ab 5:50 Uhr "Familien im Brennpunkt".

Es dürfte nicht das letzte Sport-TV-Notprogramm der kommenden Wochen im Fernsehen sein.