Von den Abenteuern von Bilbo und Frodo Beutlin könnte die Amazon-Serie zum „Herr der Ringe“ kaum weiter entfernt sein. Das Prequel zu den drei „Hobbit“-Filmen und der „Herr der Ringe“-Filmtrilogie spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen der beiden bekannten Hobbits, wie der Streamingdienst Amazon Prime am Dienstag bekannt gab. „Das neue epische Drama erweckt zum ersten Mal J.R.R. Tolkiens sagenumwobenes zweites Zeitalter der Geschichte von Mittelerde auf den Bildschirmen zum Leben“, verspricht der Streamer.

Und noch etwas teilte Amazon mit: die neue Reise nach Mittelerde beginnt für die Abonnenten der Unterhaltungsplattform am 2. September 2022. In etwas mehr als einem Jahr hat wird Prime Video die neue Serie in mehr als 240 Ländern und Territorien veröffentlichen – mit wöchentlich neuen Folgen. Die Roman-Trilogie „Der Herr der Ringe“ wurde in rund 40 Sprachen übersetzt und hat sich mehr als 150 Millionen Mal verkauft.

Vor der Rückkehr des Bösen nach Mittelerde

Die neue Serie, von der nun ein erstes Bild veröffentlicht wurde, folgt einer Gruppe von bekannten und neuen Charakteren. Bekanntlich haben einige Bewohner von Mittelerde ein ziemlich langes Leben und waren bereits bei den Kämpfen gegen Sauron beteiligt, als die erste Allianz aus Menschen, Zwergen und Elben gegen den scheinbar übermächtigen Gegner kämpfte. In der neuen Serie werden sich die Akteure „dem lange befürchteten Rückkehr des Bösen in Mittelerde stellen“, wie Amazon mitteilte.

Die Serie wird von den Showrunnern und Executive Producern J.D. Payne und Patrick McKay geleitet. Die Dreharbeiten für die erste Staffel wurden in Neuseeland am Montag abgeschlossen.

Zum Cast gehören Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman und Sara Zwangobani