Deutsche Serien haben derzeit einen Lauf. Bei Netflix startet im August zuerst „Buba“ mit Bjarne Mädel. Im „How To Sell Drugs“-Prequel spielt er einen eigenwilligen Kleinkriminellen, der sich zusammen mit seinem Bruder auf die Mafia einlässt, was natürlich keine gute Idee ist. Später im Monat rückt „Kleo“ in den Fokus; Jella Haase spielt eine Ex-DDR-Spionin, die nach dem Fall der Mauer Rache an demjenigen üben will, der sie einst verraten hat. Kürzlich bekräftigte Warner Bros. Discovery, dass man bei internationalen Eigenproduktionen zwar etwas auf die Bremse treten wird, aber Deutschland von diesem Sparverdikt – das auch HBO trifft, in Deutschland zu sehen bei Sky – ausgenommen ist. Am Montag nun hat der Streamingdienst Starzplay seine erste deutsche Serie angekündigt.

Bis Oktober laufen für die Starz-Originalserie „Nachts im Paradies“ die Dreharbeiten in Berlin. Aushängeschild der Produktion ist der Schauspieler Jürgen Vogel. In einer Vielzahl von Kino- und Fernsehfilmen sowie Serien und Reihen hat der 54-Jährige den unangepassten Kämpfer gegen den Mainstream gegeben. Vor allem aber wird zu Vogel immer wieder der Kinofilm „Die Welle“ von 2008 genannt, in dem er als Lehrer mit einem Sozialexperiment zum Thema Faschismus Schiffbruch erleidet.

Herausfordernde Rollen

Eine weitere herausfordernde Rolle hat er mit „Nachts im Paradies“ übernommen. Er spielt den Taxifahrer Vincent, der mitansehen muss, wie sein Beruf langsam ausstirbt. Nicht minder quälend: Seine Tochter Joni – dargestellt von Lea Drinda („Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“) – betrachtet ihn zunehmend als Fremden. In der Serie wird das Leben der beiden durch die „apokalyptischen Ereignisse einer Schicksalsnacht“ ein weiteres Mal aufeinanderprallen, verrät Starzplay und fragt: „Wird es für beide zu viel werden, wenn ihre alten Wunden wieder aufreißen und die Stadt explodiert?“

Die sechsteilige Serie basiert auf der Graphic Novel von Frank Schmolke. Das Drehbuch stammt vom Matthias Glasner („Das Boot“) und Hannah Schopf (Tiger Girl), Glasner hat mit Bettina Oberli auch Regie geführt.

Wann „Nachts im Paradies“ ins Starzplay-Regal kommt, ist noch nicht bekannt.