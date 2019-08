Beeinträchtigt der RBB die Wahlchancen von Parteien? Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg muss der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) nach einem Gerichtsbeschluss sein journalistisches Konzept für die Sendung „Wahlarena“ überarbeiten. Bei der für nächsten Dienstagabend geplanten 90-minütigen TV-Sendung sollen die Spitzenkandidaten der Parteien Rede und Antwort stehen. Zu der TV-Sendung waren bislang die Kandidaten von SPD, CDU, FDP, AfD, den Linken und den Grünen eingeladen. In Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt.



„Der RBB überarbeitet derzeit das Konzept. Auf dieser Grundlage wird morgen neu entschieden, siehe unser Statement vom Mittwoch", sagte eine RBB-Sprecherin am Donnerstag dem Tagesspiegel.

In diesem Statement hatte der Sender darauf hingewiesen, dass die Freien Wähler beim Verwaltungsgericht Berlin den Antrag gestellt hatten, dieses möge den RBB verpflichten, einen Vertreter der Freien Wähler zur Sendung "Wahlarena" einzuladen. Dem habe das Verwaltungsgericht nicht entsprochen.

"Es hat uns jedoch verpflichtet, über den Antrag von Herrn Vida auf Teilnahme an der ,Wahlarena' noch einmal zu entscheiden", so der RBB weiter. "Unser Konzept, auf dessen Basis die Entscheidung erging, die Freien Wähler nicht einzuladen, sei bislang nicht kohärent." Es stehe dem RBB laut Gericht mit Blick auf die Rundfunkfreiheit aber frei, nun ein schlüssiges und nachvollziehbares Konzept mit tragfähigen Differenzierungskriterien für die Einladung zur "Wahlarena" auszugestalten und auf dieser Grundlage neu über die Einladung der Freien Wähler zu entscheiden.

Das sollenun am Freitag geschehen.

Hintergrund ist, dass der RBB nur jene Parteien in die Wahlarena eingeladen hatte, die voraussichtlich in den Brandenburger Landtag einziehen werden, weil sie die Fünf-Prozent-Hürde überspringen. Diese Begründung hat das Gericht zwar nicht in Abrede gestellt, sah das Kriterium aber im Konzept als noch nicht hinreichend deutlich erkennbar und begründet an.

Hierfür hat das Gericht dem Sender eine Frist bis zum Freitag gesetzt.

Gegen die Gästeauswahl für die TV-Talkrunde hatte der Brandenburger Landtagsabgeordnete Péter Vida von den Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler geklagt. Er sah eine „rechtswidrige Beeinträchtigung der Wahlchancen“, weil seine Partei bei der RBB-„Wahlarena“ nicht berücksichtigt werde.