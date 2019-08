Der Schauspieler, Sänger und Schriftsteller Dominique Horwitz ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Weimar schwer verletzt worden, wie von mehreren Medien übereinstimmend berichtet wird. Der unter anderem aus diversen "Tatort"-Produktionen bekannte Schauspieler prallte mit seinem Motorrad auf einen Kleintransporter, berichtet der ARD-Sender MDR, für den Horwitz unter anderem im "Tatort: Die fette Hoppe" zu sehen war.

Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar. Auch hat die Polizei laut MDR noch nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei dem Unfallopfer um Dominique Horwitz handelt. Wie "Bild" berichtet, ist der 62-Jährige inzwischen in ein Weimarer Krankenhaus transportiert worden.

Horwitz wirkte bislang in über 50 Kino- und Fernsehproduktionen mit. Als Sänger hatte er sich zudem einen Namen mit seinem Brecht-Weil-Programm "The Best of Dreigroschenoper" und mit seinen Interpretationen von Jacques-Brel-Chansons gemacht. 2015 veröffentlichte Horwitz seinen erster Kriminalroman "Tod in Weimar". Ein Kutscher und Fremdenführer untersucht darin mysteriöse Todesfälle in einem Altersheim für Bühnenkünstler. Tsp