Diese Liste wird Diskussionen und neues Interesse provozieren. BBC Culture, das Kulturportal von BBC.com, hat die Ergebnisse einer Umfrage zu den 100 größten TV-Serien des 21.Jahrhunderts veröffentlicht. 206 Kritiker, Wissenschaftler und Branchenexperten aus 43 Ländern haben daran laut BBC-Mitteilung teilgenommen. Den Spitzenplatz konnte "The Wire", eine Cop-Serie von HBO, erringen, nahezu ein Viertel aller Befragten setzte die Serie auf den ersten Platz, fast 48 Prozent gaben ihr eine Einstufung unter ihren Top 10. Die Liste der Top100 findet sich unter diesem Link.

Die Top 10 der besten Fernsehserien

Platz Name Jahre Anmerkungen 1 The Wire 2002-2008 2 Mad Men 2007-2015 3 Breaking Bad 2008-2013 4 Fleabag 2016-2019 Die bestbewertete Serie einer Frau 5 Game of Thrones 2011-2019 6 I May Destroy You 2020 Die neueste Serie in den Top 10 7 The Leftovers 2014-2017 Showrunner Damon Lindelof ist der erfolgreichste in der Umfrage, mit drei Serien unter den Top-30 8 The Americans 2013-2018 9 The Office (UK) 2001-2003 10 Succession 2018-

Dass Deutschland unverändert als Entwicklungsland beim Genre gilt, zeigt die Platzierung von "Babylon Berlin" auf Rang 75, die Sky-ARD-Produktion ist als einzige Produktion aus good old Germany unter den Top 100 gelistet.

Auch ist erkennbar, dass globale Beliebtheit mit weltweiter Bekanntheit korreliert, was auch heißt: Je länger eine Produktion auf dem Markt ist, desto höher wird sie platziert. Novitäten haben es schwer, selbst der Netflix-Highflyer "Siquid Game" taucht nicht auf.

Männerdomäne Serie

Die Analyse zeigt ferner, dass Englisch die beliebteste Sprache in den Top 100 ist, da es die Hauptsprache von 92 Serien ist, aber es gibt auch Sendungen in Dänisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Schwedisch. 79 Serien in den Top 100 wurden von Männern, elf von Frauen und zehn von einer Kombination aus Männern und Frauen kreiert. 67 Dramen schafften es in die Top 100 und 30 Komödien (außerdem sind zwei Dokumentarserien und eine Reality-TV-Show in der Liste enthalten). Auf der Homepage von BBC Culture finden sich auch die vollständige Liste der Kritikerabstimmung sowie Beiträge darüber, warum “The Wire” auf den ersten Platz gewählt wurde, warum "I May Destroy You” die Zukunft des Fernsehens ist, wie sich die Art und Weise, wie ferngesehen wird, verändert hat. Und es gibt Aussagen über 25 Serien, die das 21. Jahrhundert repräsentieren.

Das Genre verändert Sehgewohnheiten

Der BBC-Kulturjournalist Hugh Montgomery sagte zu den Ergebnissen: “Wir freuen uns, die weltweite Kritikerumfrage von BBC Culture zu den 100 besten Fernsehserien des 21. Jahrhunderts zu präsentieren, die umfassendste Umfrage ihrer Art. Wir haben uns über die große Resonanz sehr gefreut und hoffen, dass diese Liste Diskussionen auslöst und dazu anregt, sich viele der wunderbaren Serien anzusehen, die dazu beigetragen haben, das Fernsehen zu einer der wichtigsten Kunstformen des neuen Jahrtausends zu machen.”

Das ist zweifellos richtig, zugleich jede dieser Top-Listen mit den eigenen Seherfahrungen kontrastiert wird. Ich persönlich sehe "House of Cards" weiter vorne und die deutsche Serie "Unorthodox" zu Unrecht übergangen. Aber urteilen Sie selbst.