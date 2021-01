Mittwochmorgen, Millionen Schüler in Deutschland sitzen im Lockdown zuhause vorm Laptop und PC und schlagen sich mit ihrer Lernsoftware herum. Wer hilft, wenn es auch inhaltlich mal klemmt (außer den Eltern)? Natürlich gibt es im Internet die boomenden Nachhilfe-Seiten und diverse Videos auf Youtube wie die von Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, aber schon beim ersten Lockdown im Frühling 2020 stellte sich die Frage: Was macht eigentlich das gute, alte Schul- und Bildungsfernsehen? Kann es mal Unterricht ersetzen?

Die Vermittlung von Wissen und Bildung gehört zum Grundauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. England maLernsoftwarecht gerade etwas vor. Um britische Schulen während des neuen Lockdowns zu unterstützen, strahlt die BBC jeden Tag mehrere Stunden Unterricht aus. Vom Montag an würden jeden Tag drei Stunden Grundschulunterricht gesendet, dazu kämen mindestens zwei Stunden für Schüler weiterführender Schulen.

Die BBC hat erklärt, sie wolle mit ihrem Schulprogramm sicherstellen, „dass alle Kinder Zugang zum lehrplanbasierten Lernen haben, auch wenn sie keinen Zugang zum Internet haben“. Bildungsminister Gavin Williamson kündigte zudem an, eine Million Laptops und Tablets an Schüler zu verteilen, deren Familien sich dergleichen nicht leisten können.

Wer hierzulande am Mittwochmorgen schulfrei oder keine funktionierende Schulsoftware hatte und auf ARD Alpha, dem vom Bayerischen Rundfunk verantworteten Bildungskanal, einschaltete, bekam ein halbstündiges „Telekolleg Sozialkunde“ und „Grips Englisch“ serviert. 15 Minuten spielerisches Abfrageprogramm aus einer Kunstwerkstatt zur Nutzung des Vergleichswortes „as“. Für Donnerstagmorgen ist „Grips Mathe – Lineare Gleichungen“ avisiert, am Freitag „Grips Deutsch – Wortarten“ (um 7 Uhr 15 und zum Abruf in der Mediathek)

Bundesweiter Fernseh-Ersatz für Unterricht kann das nicht sein

Das soll mehr werden. „Wie schon im März 2020 reagiert der Bildungskanal ARD-alpha auf den aktuellen Lockdown und die Schulschließungen und sendet unter dem Titel ,Schule daheim‘ ab Montag, 11. Januar, werktags zwischen neun und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen“, sagte ein Sprecher des BR dem Tagesspiegel am Mittwoch.

Schon ab Sonntag soll eine runderneuerte Version des Youtube-Bildungskanals „alphaLernen“ mit einem umfassenden Sortiment an Lernvideos für alle Schularten und Jahrgangsstufen an den Start gehen.

Überdies finde sich in der BR Mediathek unter „Schule daheim“ ein großes Angebot an Lerninhalten für Schüler jeglicher Schularten, das seit dem ersten Lockdown aufgebaut und kontinuierlich erweitert wurde, zum Beispiel mit Inhalten auch für Grundschulkinder.

Ganz ohne Unterhaltung geht es nicht. Wie im Frühjahr holt der WDR im Lockdown die „Sendung mit der Maus“ (fast) täglich ins Programm, dazu gibt’s im Netz diverse öffentlich-rechtliche „funk“-Videos zum Homeschooling. SWR und WDR bieten online ein Bildungsprogramm unter „Planet Schule“ an, mit Material zu unterschiedlichen Fächern und Themenbereichen, Filmen, Multimedia-Elementen, Wissenspools mit Arbeitsblättern, sortiert nach Altersstufen, die sich gut im Distanzunterricht einsetzen lassen.

Der WDR habe während des ersten Lockdowns im Frühjahr sein Programm bereits umgestellt und am Vormittag im WDR Fernsehen vermehrt Bildungsinhalte angeboten, so ein WDR-Sprecher. "Die anschließende Auswertung hatte damals gezeigt, dass das Interesse an linear ausgestrahlten Bildungsprogramm auch in der Phase von Schulschließungen nicht leicht zu bedienen ist." In der Klassen gebe es jeweils individuelle Lehrpläne, die von den SchülerInnen zu Hause bearbeitet werden müssen. Ein Fernsehprogramm könne hier nicht passgenau ansetzen, sondern den Distanz-Unterricht nur unterstützen. "Zudem prüfen unsere Redaktionen weitere Ideen, wie wir die Familien mit guten Lerninhalten unterstützen können."

Echter bundesweiter Fernseh-Ersatz für Unterricht ist das also alles nicht und kann es auch nicht sein, dafür sind Bildungspolitik, Lehrpläne und Klasseneinstufungen in Deutschland zu föderal gedacht. Das gilt auch für die ARD im Vergleich zur BBC. Jede Anstalt kocht ihr Süppchen. Darüber könnte man bei einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sicher mal nachdenken.