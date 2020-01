Mal nicht "Tatort" oder Beziehungskomödie, mal nicht Honig sondern Fußball im Kopf: Til Schweiger verfilmt das Leben von Ex-Bayern-Fußballer Bastian Schweinsteiger. Das teilte Amazon Prime Video am Montag mit. Der Dokumentarfilm soll noch in diesem Jahr bei Amazon Prime Video zu sehen sein und erstmals auch Einblicke in Schweinsteigers Privatleben geben.

Neben der Geschichte über seine erfolgreiche Fußballerlaufbahn könnten sich Fans auf "noch nie dagewesene Einblicke in das Leben des Menschen abseits des Grüns freuen", der mit Talent, Disziplin und Leidenschaft zum Vorbild einer Generation und Publikumsliebling wurde, so der Streamingdienst.

"Welche Charaktere und Erlebnisse prägten ihn? Wie sieht sein Leben mit Tennis-Star Ana Ivanović und seiner Familie abseits des Fußballplatzes und nach dem Ende seiner Fußballerkarriere aus?" Der von Til Schweiger produzierte Dokumentarfilm soll Schweinsteigers Werdegang von den Anfängen seiner siebzehnjährigen Karriere beim FC Bayern München zu seiner Führungsrolle in der deutschen Nationalmannschaft bis zum heutigen Tag umspannen.

Es kommen Experten wie Gerhard Delling aber auch Bayern-Legenden wie Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge zu Wort.

„Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat, und dazu ein ganz besonders toller Mensch! Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur", wird Til Schweiger zitiert. "Normalerweise muss ich zu sowas erst einmal in ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden!“

„Til Schweiger ist ein guter Freund, der beste deutsche Filmemacher und für mich die wohl einzige Person, die mir ein gutes Gefühl vermitteln kann, einen Film über meine Karriere zu machen", sagt Bastian Schweinsteiger.

Fußballer-Dokus kommen in Trend bei Streamingdiensten: Dazn brachte eine zu Mario Götze, Amazon Prime zu Borussia Dortmund und Manchester City.